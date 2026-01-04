María Gracia Omegna aclaró cuál es su vínculo con Max Salgado tras cena de Año Nuevo en conjunto - Chilevisión

La actriz desmintió los rumores de romance surgidos tras una cena de Año Nuevo y aclaró cuál es su vínculo.

María Gracia Omegna aclaró los rumores que surgieron tras una cena de Año Nuevo junto a Max Salgado, descartando cualquier relación sentimental entre ambos.

En conversación con La Cuarta, Omegna fue enfática al desmentir las versiones. “No es verdad”, señaló, explicando además que el actor “es de mis mejores amigos”, poniendo fin a los comentarios sobre un supuesto romance.

El origen de los rumores se remonta a registros compartidos por ambos en Instagram durante la celebración de Año Nuevo. La actriz publicó una imagen de una cena íntima, mientras que Salgado subió una fotografía de Omegna con un saludo por la llegada del 2026.

Las versiones se intensificaron al día siguiente, cuando Omegna compartió un video junto al actor saliendo de un restaurante. “Se cierra el 1”, escribió en la publicación, lo que avivó aún más las especulaciones.

El revuelo aumentó debido a que ambos actores se encontrarían solteros, pese a que los registros no mostraban gestos románticos ni señales de una relación amorosa.