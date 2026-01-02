 Recibieron juntos el 2026: María Gracia Omegna desata rumores de romance con conocido actor - Chilevisión
02/01/2026 17:24

Recibieron juntos el 2026: María Gracia Omegna desata rumores de romance con conocido actor

A través de redes sociales, la actriz sorprendió con registros junto a un colega durante la noche de Año Nuevo. Se trataría de su nueva relación tras el quiebre con Gabriel Urzúa.

Publicado por CHV Noticias

María Gracia Omegna encendió rumores de un nuevo romance a meses de su quiebre con el actor Gabriel Urzúa.

A través de Instagram, la actriz sorprendió al compartir imágenes de su íntima cena para dos personas en Año Nuevo junto al también actor, Max Salgado.

"Noche de Año Nuevo", escribió Omegna en una historia, mostrando el aperitivo que tenían preparado para recibir el 2026.

Por su parte, Salgado subió una fotografía de la actriz con el mensaje "una María Gracia Omegna les desea un feliz 2026".

Durante la tarde del 1 del primer día del 2026, María Gracia compartió un video en que se ve a ambos sonrientes yéndose de un restaurante. "Se cierra el 1", escribió sobre el registro.

Los recientes quiebres de María Gracia Omegna y Max Salgado

Durante 2025 se confirmó el término de la relación entre María Gracia Omegna y el también actor Gabriel Urzúa, luego de más de cuatro años de pareja.

El quiebre fue puesto en evidencia con misteriosas respuestas de Urzúa durante el programa Fiebre de Baile.

“Les gusta la ‘chimuchina’… Estoy soltero", dijo después de reiteradas consultas sobre su actual estado sentimental.

María Gracia Omegna y Max Salgado

Por su parte, Max Salgado también vivió un cambio significativo en su vida amorosa durante 2025.

Terminó su relación con la actriz Octavia Bernasconi, con quien mantenía un vínculo sentimental desde 2024. El quiebre se habría producido a inicios del año, en medio de rumores sobre tensiones personales y diferencias en su vida de pareja.

Revisa las publicaciones acá:

