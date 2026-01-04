 Fatal accidente en La Aracaunía: Niño muere tras colisión múltiple que involucró a tres vehículos - Chilevisión
Minuto a minuto
Fatal accidente en La Aracaunía: Niño muere tras colisión múltiple que involucró a tres vehículos Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano Muere joven que fue víctima de brutal golpiza en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano Lanzamiento de botellas y heridos: Celebración venezolana terminó con desórdenes en Estación Central VIDEO | Con cánticos y banderas: Así celebraron los venezolanos en Chile la captura de Maduro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/01/2026 11:38

Fatal accidente en La Aracaunía: Niño muere tras colisión múltiple que involucró a tres vehículos

Una colisión múltiple que involucró a tres vehículos terminó con 10 heridos y un niño muerto en la ruta que une Villarrica y Freire.

La mañana de este domingo se produjo un fatal accidente de tránsito en la ruta que une las comunas de Villarrica y Freire en la región de La Araucanía.

Producto del accidente, un niño murió y otras 10 personas resultaron heridas, según confirmó el comandante del cuerpo de Bomberos de Villarrica, Rodrigo Urrutia, a Radio Biobío.

De acuerdo a los antecedentes, se trató de una colisión múltiple que involucró a tres vehículos menores en el kilómetro 10 de la ruta, hasta donde llegó personal de emergencias.

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Villarrica para ser atendidos por personal de Urgencias, mientras que la víctima fatal corresponde a un niño que cuya edad osclia entre los 6 y 7 años de edad. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Lo último

Lo más visto

Daniela León, esposa de Felipe Avello, sorprendió con inesperado mensaje: “No se dejen engañar...“

La pareja del comediante, con quien contrajo matrimonio en 2021, dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. Tras unas horas, salió a aclarar todo. "No se dejen engañar", indicó.

04/01/2026

“No soy la mujer que...”: Vanessa Sofía acusa intento por “perjudicar” su relación con Chino Ríos

La nutricionista emitió una declaración en la que aseguró que "jamás he estado con más de un hombre al mismo tiempo ni he actuado de la forma en que algunos han querido instalar".

04/01/2026

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Los testimonios corresponden a soldados que estaban a cargo de la defensa de zonas estratégicas en Venezuela, las que fueron atacadas por personal militar de Estados Unidos este sábado.

04/01/2026

Tres adultos y un adolescente: Revelan identidad de acusados de fatal golpiza en Talcahuano

Anoche se ejecutaron las órdenes de detención contra los imputados.

04/01/2026