Fatal accidente en La Aracaunía: Niño muere tras colisión múltiple que involucró a tres vehículos - Chilevisión

Una colisión múltiple que involucró a tres vehículos terminó con 10 heridos y un niño muerto en la ruta que une Villarrica y Freire.

La mañana de este domingo se produjo un fatal accidente de tránsito en la ruta que une las comunas de Villarrica y Freire en la región de La Araucanía.

Producto del accidente, un niño murió y otras 10 personas resultaron heridas, según confirmó el comandante del cuerpo de Bomberos de Villarrica, Rodrigo Urrutia, a Radio Biobío.

De acuerdo a los antecedentes, se trató de una colisión múltiple que involucró a tres vehículos menores en el kilómetro 10 de la ruta, hasta donde llegó personal de emergencias.

Los heridos fueron trasladados al Hospital de Villarrica para ser atendidos por personal de Urgencias, mientras que la víctima fatal corresponde a un niño que cuya edad osclia entre los 6 y 7 años de edad.