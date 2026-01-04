 Lanzamiento de botellas y heridos: Celebración venezolana terminó con desórdenes en Estación Central - Chilevisión
04/01/2026 07:27

Lanzamiento de botellas y heridos: Celebración venezolana terminó con desórdenes en Estación Central

Por causas que se investigan se produjo una pelea entre jóvenes en el bandejón central de la Alameda, seguida del lanzamiento de botellas en distintas direcciones.

Celebraciones protagonizadas por ciudadanos venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro terminaron en disturbios, luego de que Carabineros interviniera para habilitar el tránsito vehicular en Estación Central. 

Los hechos ocurrieron cerca de las 22:00 horas, en la intersección de calle Toro Mazote con la Alameda, cuando personal policial retiró las barreras dispuestas en el lugar y solicitó por altoparlante el despeje de la vía, que se encontraba completamente ocupada por cerca de 500 personas.

Ante la negativa de los asistentes, Carabineros avanzó lentamente con patrullas, un carro lanza gases y un carro lanza agua, lo que provocó la dispersión de la multitud hacia distintos sectores.

En ese contexto, por causas que se investigan, se produjo una pelea entre jóvenes en el bandejón central de la Alameda, seguida del lanzamiento de botellas en distintas direcciones, tanto entre particulares como hacia los carros policiales.

Pese a los incidentes, desde Carabineros informaron que no se registraron detenidos, aunque sí se constató la presencia de personas con heridas cortantes producto de los objetos lanzados, además de un alto consumo de alcohol y una gran cantidad de basura en el lugar, principalmente botellas de cerveza. 

