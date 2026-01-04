Reportan corte de agua en comuna de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición - Chilevisión

A través de su plataforma web, Aguas Andina comunicó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Durante la tarde de este domingo, Aguas Andina reportó que un sector de la Región Metropolitana está sufriendo un corte en el suministro.

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable inició a las 14:30 horas en la comuna de Lo Barnechea.

A continuación te detallamos el área afectada y la hora estimada de reposición.

Reportan corte de agua en sector de Santiago

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: