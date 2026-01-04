 Reportan corte de agua en comuna de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición - Chilevisión
04/01/2026 18:15

Reportan corte de agua en comuna de la Región Metropolitana: Esta es la hora de reposición

A través de su plataforma web, Aguas Andina comunicó las causas del corte del suministro y detalló el horario de reposición.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este domingo, Aguas Andina reportó que un sector de la Región Metropolitana está sufriendo un corte en el suministro. 

A través del sitio web, la compañía informó que la interrupción del servicio de agua potable inició a las 14:30 horas en la comuna de Lo Barnechea.

A continuación te detallamos el área afectada y la hora estimada de reposición. 

Reportan corte de agua en sector de Santiago

De acuerdo a lo informado por Aguas Andinas: 

  • Causa: Sector sin agua. 
  • Hora estimada de reposición: Domingo 4 de enero a las 20:00 horas.
  • Área afectada:

