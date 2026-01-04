 “Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela - Chilevisión
04/01/2026 11:12

“Todo estaba desmoronado“: El relato de dos sobrevivientes del ataque de EEUU en Venezuela

Los testimonios corresponden a soldados que estaban a cargo de la defensa de zonas estratégicas en Venezuela, las que fueron atacadas por personal militar de Estados Unidos este sábado.

A un día de que Estados Unidos bombardeara Venezuela y completara el arresto y extracción de Nicolás Maduro, han comenzado a conocerse los relatos de testigos que presenciaron el hecho.

Recordemos que los ataques, que incluyeron el despliegue de más de 150 aeronaves entre bombarderos, drones y helicópteros, se centraron en algunos puntos estratégicos militares del país caribeño.

De esta forma, la mayoría de los testimonios que se conocen corresponden a soldados, quienes estaban encargados del resguardo de zonas como el Fuerte Tiuna o la Base Aérea de La Carlota.

El relato de soldados venezolanos que sobrevivieron al ataque de EEUU: "Lo que sentimos fue el impacto"

En concreto, en la reciente edición de CHV Noticias se dieron a conocer los testimonios de dos militares que se encontraban en las zonas atacadas por Estados Unidos. 

El primero rememoró cómo fue el momento del ataque con misiles y las consecuencias que dejó en la base.

"Escuché la explosión, escuché el silbido, era puro silbido. Lo que sentimos fue el impacto y, cuando me levanté, ya todo estaba desmoronado, todo desbaratado", declaró.

Lo propio hizo otro uniformado, quien relató cómo fue el momento en que vio a las fuerzas militares acercarse en una aeronave.

"Ellos atacaron; en un momento querían estacionarse en nuestra unidad, no lo íbamos a permitir. Se estacionan en nuestra unidad, nos toman la unidad. Defendimos la unidad; cuando el helicóptero iba bajando, tuvimos que reaccionar", indicó.

