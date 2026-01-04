Brasil, Chile, México, Colombia, Uruguay y España rechazan intervención en Venezuela: “Ponen en riesgo a la población“ - Chilevisión

Los gobiernos de seis países reafirmaron "el carácter de América Latina como zona de paz", hicieron un llamado a una salida pacífica y criticaron el intento de control de los recursos naturales por parte de EEUU en el país caribeño.

Este domingo, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron una declaración conjunta sobre los recientes ataques ocurridos en Venezuela.

A través de un comunicado, difundido en nuestro país por Cancillería, reafirmaron su apego "a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

En ese sentido, expresaron cuatro puntos clave: el primero, la "profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional", sin aludir directamente a Estados Unidos.

Apuntan, particularmente, a la "prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

"Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil", complementaron.

En lo que respecta al segundo punto, sostuvieron que la situación en Venezuela "debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional".

"Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana", añadieron.

En la declaración reiteran, en su tercer punto, "el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención".

En ese sentido, hicieron un llamado al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales "a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional".

Finalmente, cerraron manifestando su "preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región", en un claro guiño a las pretensiones sobre el petróleo expresadas por Donald Trump este sábado.