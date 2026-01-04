Fuente anónima del NYT revela cifra de muertos que habría dejado ataque de EEUU en Venezuela - Chilevisión

Los fallecidos corresponderían tanto a civiles como a militares tras el bombardeo de Estados Unidos en Caracas.

Una vez terminada la jornada de ataques estadounidenses que asoló Venezuela y terminó con la captura de Nicolás Maduro, se dio a conocer una posible cifra de víctimas fatales.

Según una fuente anónima del régimen, citada por el medio The New York Times, las bajas dejó la intervención militar serían 40 decesos entre civiles y militares.

Dicha información contrasta con lo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la conferencia tras la operación.

El mandatario norteamericano manifestó que en su bando no hubo muertos, aunque sí deslizó la posibilidad de que algunos resultaran heridos.

Recordemos que Estados Unidos bombardeó al menos cuatro puntos militares, por lo que los fallecidos podrían haberse producido ahí: Puerto de La Guaira, Base Aérea La Carlota, Fuerte Tiuna y el Aeródromo de Higuerote.

De acuerdo al citado medio, uno de los ataques en la zona costera de Caracas alcanzó una zona residencial y cobró la vida de una mujer de 80 años, identificada como Rosa González.

Aún no se conocen las identidades y los lugares de los otros potenciales decesos.