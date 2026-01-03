“Mañana podría ser cualquier otro”: Pdte. Boric reafirma condena a ataque de EEUU y hace llamado a la ONU - Chilevisión

Durante un punto de prensa, el presidente Gabriel Boric manifestó su preocupación tras el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro y por el interés de Donald Trump de controlar el país caribeño y ejercer su influencia en la región. En la misma línea, el mandatario realizó un llamado a las Naciones Unidas (ONU) a "utilizar todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar y proteger a la población civil". Asimismo, señaló que "se van a monitorear los flujos migratorios en Chile".