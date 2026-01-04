Enel anuncia cortes de luz para ocho comunas de la Región Metropolitana este lunes 5 de enero - Chilevisión

Los cortes del suministro se deberán a trabajos programados por la empresa. Asimismo, informaron los horarios en los que se verá afectado el servicio.

ENEL, la empresa encargada de la distribución del suministro eléctrico en la Región Metropolitana, informó que este lunes 5 de enero habrá cortes de luz en ocho sectores de Santiago.

De acuerdo a lo informado por la empresa, estos cortes se deben a trabajos programados por la empresa para mejorar la calidad del servicio en los sectores afectados.

Asimismo, indicaron que las ocho comunas que sufrirán cortes de luz son: Providencia, Peñalolén, La Cisterna, San Miguel, Independencia, Maipú, Pudahuel y Colina.

Anuncian cortes de luz para ocho comunas de la RM este lunes 5 de enero

Providencia: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

La Cisterna: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Independencia: desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Maipú: desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

Pudahuel: desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

Colina: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.