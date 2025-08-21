 ¿Novedades sobre tragedia en Avellaneda? Esto dijo el ministro Elizalde en su visita a Argentina - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/08/2025 19:26

“Eso se llama barbarie”: Ministro Elizalde viaja a Argentina para ver la salud de los chilenos agredidos en Avellaneda

El ministro del Interior de Chile viajó hasta Argentina, donde se reunió con su par de Seguridad, Patricia Bullrich. En una conferencia de prensa, dieron nuevos detalles de lo que fueron los incidentes en Avellaneda.

Publicado por CHV Noticias

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su par argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirieron en una conferencia conjunta sobre los hechos acaecidos en Avellaneda este miércoles.

Los secretarios de Estado de ambos países sostuvieron una reunión en la que plantearon sus inquietudes y puntos y donde se comprometieron a conformar una mesa de trabajo.

El primero en referirse en detalle a la situación fue el ministro Elizalde. "Quiero partir señalando que tenemos un desafío, que es erradicar definitivamente la violencia en los estadios. En Chile, en Argentina y en toda América Latina", manifestó.

Sobre el caso puntual ocurrido en el estadio anoche, sostuvo que "hay que distinguir (...) si una persona participa de un hecho de violencia, lo que corresponde es que sea detenida y puesta a disposición de la justicia. Eso se llama Estado de Derecho".

VER MÁS SOBRE INCIDENTES EN AVELLANEDA

Por el contrario, puntualizó, "bajo ninguna circunstancia podemos tolerar linchamientos. Eso se llama barbarie. Lo que aconteció ayer fue una expresión de barbarie". 

Sobre la visita de Estado, el ministro explicó que tenía dos motivos esenciales. El primero, acompañar a los heridos, y el segundo, conocer de cerca la situación de los detenidos en el país trasandino.

Sobre los primeros, señaló que acompañarán "a los chilenos que están en distintos centros hospitalarios. Estamos preocupados por sus condiciones de salud; obviamente, esperamos que reciban la mejor atención".

Sobre los segundos, profundizó, será "para efectos de que se respeten sus garantías". 

Finalmente, el jefe de la cartera de Interior reiteró la postura que el gobierno ya había manifestado, diciendo que "la violencia es inaceptable bajo cualquier circunstancia".

"Tenemos que tener una postura categórica de rechazo absoluto a cualquier forma de violencia en nuestras sociedades y en particular del fútbol y espectáculos deportivos", cerró.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Revelan inédita imagen actual de Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil

Lo último

Lo más visto

Rodrigo Vera relató cómo vivió instantes de terror en Avellaneda: “Hay mucho más que no se ha visto”

El periodista de CHV Deportes contó su experiencia durante los trágicos hechos de violencia registrados en el estadio durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile.

21/08/2025

Mario Marcel renunció al Ministerio de Hacienda: Lo que sabe de su salida

Durante este jueves, se informó que el secretario de Estado abandonó su cargo en La Moneda. La ceremonia de cambio de gabinete se realizará en horas de la tarde.

21/08/2025

Cata Vallejos vivió la violenta noche en estadio de Avellaneda: “Están tirando hasta bombas”

La influencer chilena fue testigo de los violentos incidentes entre barristas de Universidad de Chile e Independiente en Argentina. "Qué triste todo, muy lamentable el vandalismo", relató.

21/08/2025

EXCLUSIVO | Revelan inédita imagen actual de Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil

Un reportaje de CHV Noticias ahondó en el presente del empresario chileno en la cárcel brasileña Ahmenon Lemon Dantas. Además, tuvo acceso a una fotografía inédita del imputado en el recinto penal.

21/08/2025