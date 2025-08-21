¿Novedades sobre tragedia en Avellaneda? Esto dijo el ministro Elizalde en su visita a Argentina - Chilevisión

El ministro del Interior de Chile viajó hasta Argentina, donde se reunió con su par de Seguridad, Patricia Bullrich. En una conferencia de prensa, dieron nuevos detalles de lo que fueron los incidentes en Avellaneda.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y su par argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirieron en una conferencia conjunta sobre los hechos acaecidos en Avellaneda este miércoles.

Los secretarios de Estado de ambos países sostuvieron una reunión en la que plantearon sus inquietudes y puntos y donde se comprometieron a conformar una mesa de trabajo.

El primero en referirse en detalle a la situación fue el ministro Elizalde. "Quiero partir señalando que tenemos un desafío, que es erradicar definitivamente la violencia en los estadios. En Chile, en Argentina y en toda América Latina", manifestó.

Sobre el caso puntual ocurrido en el estadio anoche, sostuvo que "hay que distinguir (...) si una persona participa de un hecho de violencia, lo que corresponde es que sea detenida y puesta a disposición de la justicia. Eso se llama Estado de Derecho".

Por el contrario, puntualizó, "bajo ninguna circunstancia podemos tolerar linchamientos. Eso se llama barbarie. Lo que aconteció ayer fue una expresión de barbarie".

Sobre la visita de Estado, el ministro explicó que tenía dos motivos esenciales. El primero, acompañar a los heridos, y el segundo, conocer de cerca la situación de los detenidos en el país trasandino.

Sobre los primeros, señaló que acompañarán "a los chilenos que están en distintos centros hospitalarios. Estamos preocupados por sus condiciones de salud; obviamente, esperamos que reciban la mejor atención".

Sobre los segundos, profundizó, será "para efectos de que se respeten sus garantías".

Finalmente, el jefe de la cartera de Interior reiteró la postura que el gobierno ya había manifestado, diciendo que "la violencia es inaceptable bajo cualquier circunstancia".

"Tenemos que tener una postura categórica de rechazo absoluto a cualquier forma de violencia en nuestras sociedades y en particular del fútbol y espectáculos deportivos", cerró.