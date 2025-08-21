Patricia Bullrich por tragedia en Avellaneda: “La policía recibió la orden de no intervenir” - Chilevisión

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, apuntó a las autoridades locales de Buenos Aires por los incidentes ocurridos en el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile.

La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, se pronunció este jueves respecto a los graves incidentes que se registraron durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, el que terminó con hinchas ensangrentados, hospitalizados y más de 100 detenidos.

En el comunicado publicado a través de su cuenta de X, la autoridad argentina apuntó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, acusando que "dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo intervenir a la Policía bonaerense".

Comunicado de Patricia Bullrich por tragedia en Avellaneda

En el documento oficial del Ministerio de Seguridad argentino, se acusa a la Provincia de Buenos Aires y a la Policía local por "deficiencias en las requisas de la barra visitante y por desoír la recomendación de Conmebol de instalar redes de contención".

En la misma línea, se explicita que "la Policía recibió la orden de no intervenir desde antes del inicio del partido, lo que prolongó la violencia sin control y dejó una tragedia".

Adicional a eso, el ministerio realizó ocho exigencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que terminaron con graves hechos de violencia. "Lo ocurrido es uno de los episodios más graves en la historia del fútbol argentino", menciona el comunicado.