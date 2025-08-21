Cronología de tragedia en Avellaneda: Minuto a minuto del conflicto que manchó con sangre el fútbol sudamericano - Chilevisión

Una verdadera tragedia fue la que se vivió en medio de un partido de fútbol entre Independiente y Universidad de Chile luego de que ambas barras comenzaran a agredirse y lanzarse objetos. A continuación, la cronología de los hechos.

El 20 de agosto de 2025 será recordado como una de las noches más trágicas en la historia del futbol internacional, luego de que un enfrentamiento entre Independiente y Universidad de Chile dejara a más de 100 chilenos detenidos y a otros con diversas heridas y lesiones en las gradas del Estadio Libertadores de América en Avellaneda, Argentina.

Las víctimas denuncian falta de seguridad y complicidad del personal policial que se encontraba afuera del estadio. En redes sociales, se viralizaron diversos registros de estos enfrentamientos. Acá la cronología de la fatídica noche y cómo comenzaron los incidentes.

Cronología de la tragedia :

Martes 19 de agosto

En distintos horarios se denuncian enfrentamientos, robos de lienzos y banderas por parte de ambas barras que llegaban a distintos puntos de concentración.

Miércoles 20 de agosto

02:35

Durante la madrugada, hinchas de Independiente lanzan fuegos artificiales a las afueras del hotel de concentración del plantel de Universidad de Chile.

17:30

Comienza la apertura de puertas y el ingreso de los hinchas al Estadio Libertadores de América. Algunos testimonios apuntan que durante el ingreso comenzaron los primeros roces con gritos y robos de lienzo entre ambos equipos.

20:30

Comienza el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

21:30

En el entretiempo, con el resultado 1-1, comienzan a darse con mayor notoriedad los primeros incidentes entre ambas barras. Se registran lanzamientos de piedras, fierros y butacas de un sector a otro.

21:35

Jugadores de ambos planteles intentan calmar a la gente alzando los brazos desde la cancha.

21:40

Minuto 47' segundo tiempo; el árbitro pausa el juego producto de los incidentes que se desarrollaban en la Tribuna Sur Alta, donde se encontraba el público de Universidad de Chile.

22:00

Las autoridades informan la suspensión del encuentro y solicitan el desalojo de la barra de Universidad de Chile por altoparlantes.

22:10

Testigos relatan que no podían desalojar y que hinchas de Independiente intentaban ingresar a la Tribuna Alta para agredir a los chilenos.

22:30

Un grupo masivo de hinchas de Independiente rompe los accesos e ingresa a la tribuna, acorralando y agrediendo a los pocos hinchas de Universidad de Chile que aún no desalojaban.

22:40

A través de redes sociales comienzan a circular videos de hinchas de Universidad de Chile siendo agredidos, desnudados y apuñalados por hinchas de Independiente.

23:30

El Estadio Libertadores de América comienza a ser desalojado por todos los hinchas y se reporta que hay más de 100 chilenos detenidos y de momento no se han reportado detenidos argentinos.

23:52

El presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, se pronuncia a través de sus redes sociales condenando los hechos y anunciando que la Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior se encuentran trabajando en ayuda de los chilenos afectados.

Jueves 21 de agosto

00:30

La Conmebol oficializa la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile válido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

09:00

El club Universidad de Chile emite un comunicado por redes sociales solidarizando con las víctimas.

09:00 - 11:00

Comienzan a llegar los primeros hinchas de Universidad de Chile al aeropuerto de Santiago y se conocen los primeros testimonios de los asistentes.

11:00 - 13:00

Se pronuncian la FIFA, ANFP y el Ministerio de Seguridad de Argentina respecto a lo ocurrido. Todas las organizaciones cuestionan lo ocurrido y exigen que se investiguen las responsabilidades.

15:00

El ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, llega a reunirse con el vicejefe del Gabinete del Interior argentino, Lisandro Catalan, y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El último balance indica que habría 98 chilenos detenidos, de los cuales 92 son hombres y seis mujeres.