¿Habrá piscinazo de Matteo Bocceli? Organización revela qué pasará con la tradición del Rey de Viña 2026 - Chilevisión

 ¿Habrá piscinazo de Matteo Bocceli? Organización revela qué pasará con la tradición del Rey de Viña 2026
25/02/2026 23:03

¿Habrá piscinazo de Matteo Bocceli? Organización revela qué pasará con la tradición del Rey de Viña 2026

Sergio Marabolí, director del diario La Hora, organizador de la elección de los reyes, adelantó cómo será la participación del cantante en la tradicionales ceremonia de coronación y piscinazo.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Skarleth Labra y Matteo Boccelli se coronaron como los nuevos reyes del Festival de Viña 2026 tras la votación de la prensa acreditada. 

Sergio Marabolí, director del diario La Hora, que organizó la votación de reyes, adelantó en exclusiva a CHV Noticias los detalles de la ceremonia de coronación y en especial de cómo será el tradicional pisicinazo de los soberanos. 

“Estamos súper contentos con la ganadora Skar Labra de Chilevisión. Nos va a garantizar que su corona va a ser bien puesta. El equipo de ella garantizó que va a tener un piscinazo extraordinario y una performance con baile”, detalló sobre la reciente ganadora de Fiebre de Baile. 

¿Qué pasará con con piscinazo de Matteo Bocelli?

Mientras el piscinazo de la reina está garantizado y se espera que cumpla con todas las expectativas, el la participación de Matteo Bocelli quedó en suspenso

“Matteo Bocelli, el gran rey de Viña aseguró que va a venir. No sabemos si se va a lanzar o no piscina pero sí va a venir acá”, contó Sergio Marabolí. 

“Dijo que existe una pequeña posibilidad de que se lance al agua de acá (Novotel) o al agua del mar”. adelantó con optimismo.

Sin embargo, recalcó que “sí lo vamos a tener mañana a Skar Labra y a Matteo Bocelli a recibir las bandas y las coronas” en la ceremonia que se realizará en el Novotel de Viña del Mar. 

