 Evadieron control e intentaron atropellar a carabinero: Los persiguieron por tierra y con cámaras - Chilevisión
24/09/2025 15:09

Evadieron control e intentaron atropellar a carabinero: Los persiguieron por tierra y con cámaras

El incidente se produjo luego de que dos sujetos a bordo de un furgón se negaran a ser fiscalizados por Carabineros e intentaran arrancar del control policial.

Durante la mañana de este miércoles se registró una persecución policial que terminó con tres detenidos en el sector norte de la Región Metropolitana, entre las comunas de Quilicura y Huechuraba

El operativo se habría producido luego de que dos sujetos a bordo de un vehículo se negaran a ser fiscalizados e intentaran atropellar al carabinero que se encontraba ordenando su detención.

La coordinación de los distintos municipios permitió que se lograra la detención de los dos involucrados y de un tercero que los estaba esperando. 

Persecución policial por intento de atropello a carabinero termina con tres detenidos 

De acuerdo a información entregada por Carabineros, la persecución se origina luego de que dos sujetos se dieran a la fuga al interior de un furgón tras intentar atropellar a un policía en medio de una fiscalización. 

Posterior a eso, escaparon por una autopista hacia el oriente de la capital, pasando por Vitacura, Providencia, Recoleta, hasta lograr ser detenidos en Huechuraba. Al interior del vehículo se encontraron herramientas e inhibidores de señales utilizados para cometer delitos. 

El alcalde de Huechuraba, Max Luksic, señaló que como municipio están trabajando para "entregar toda la información que tenemos" desde la central de seguridad. 

