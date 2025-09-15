Loreto Aravena sorprendió a Max Luksic con emotiva celebración de cumpleaños y famosos reaccionaron - Chilevisión

La intérprete publicó un carrusel de Instagram para festejar a su pareja, con quien hace poco cumplió ocho años de relación. "Magistral en todos sus roles", expresó ella.

Una tierna celebración fue la que preparó Loreto Aravena a su pareja, el actual alcalde de Huechuraba, Max Luksic, con quien mantiene una relación sentimental desde hace 8 años.

La actriz fue hasta su cuenta de Instagram para publicar un carrusel con una serie de fotografías del ex director ejecutivo de Canal 13, donde mostró diversos momentos que han vivido juntos.

"38 años cumple hoy este hombre sensible, cariñoso, gracioso, sencillo, valiente... ¡Magistral en todos sus roles!", escribió Aravena. "Amarte es poco, ¡feliz cumpleaños, amor!", agregó la intérprete.

En cosa de minutos, diversas personalidades y figuras de la televisión se sumaron a los festejos y publicaron mensajes dedicados al jefe comunal.

Katyna Huberman fue una de ellas, quien comentó "¡Felicidades". Al igual que Priscilla Vargas, quien escribió "¡¡¡Muy feliz cumple!!!" y Soledad Onetto, quien manifestó: "Cumple feliz!!!".

Cabe recordar que a principios de agosto fue Luksic quien sorprendió a Aravena con la realización de un cumpleaños sorpresa, al cual asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

Mira el post a continuación: