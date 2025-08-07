¡Sorpresa total! Max Luksic impactó a Loreto Aravena con especial regalo por su cumpleaños - Chilevisión

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

Loreto Aravena recibió una inesperada sorpresa de parte de su pareja, Max Luksic, en el día de su cumpleaños número 45.

El alcalde de Huechuraba impactó a la actriz con una fiesta sorpresa a la que asistieron familiares y amigos, entre ellas Paz Bascuñán.

A través de Instagram, Luksic publicó un video del momento exacto en que Aravena ingresó a un local y aparecieron de sorpresa los invitados. Luego, todos comenzaron a cantar "Las mañanitas".

La reacción de Loreto Aravena tras sorpresa de Max Luksic

"Sorpresa!!! A mi cumpleañera favorita. Feliz cumpleaños, y feliz de seguir compartiendo la vida junto a ti!! #LoveYou y que sean muchos más riendo, disfrutando y cantando (aunque a veces desafinemos)", escribió el jefe comunal.

Por su parte, Loreto agradeció el gesto de su pareja y de quienes asistieron al evento. "GRACIAS POR TREMENDA SORPRESA!!! Primera vez que tengo un cumpleaños sorpresa", señaló.

La publicación generó varias reacciones de usuarios. La mayoría valoró la sorpresa del empresario, pero otros repararon en la cuestionable entonación de sus invitados. "Que la Paz nunca más vuelva a cantar" y "mi perrita se puso a aullar cuando escuchó el canto", comentaron algunos.

Revisa la publicación acá: