Violento ataque en Huechuraba: Cerca de 200 personas rodearon una comisaría y dejaron un detenido - Chilevisión

05/09/2025 07:43

Violento ataque en Huechuraba: Cerca de 200 personas rodearon una comisaría y dejaron un detenido

Durante el procedimiento, Carabineros detuvo a una joven chilena de 18 años que portaba botellas y elementos contundentes, quedando a la espera de su formalización por desórdenes públicos.

Publicado por Gabriela Valdés

La noche de este jueves, alrededor de las 23:00 horas, cerca de 200 personas llegaron hasta el frontis de la 54ª Comisaría de Carabineros de Huechuraba para lanzar elementos contundentes y bombas molotov. 

Esto, según relató el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, para radio Bio bío, quien además aseguró haber escuchado disparos.

Los incidentes ocurrieron con motivo de conmemoración del 11 de septiembre. 

Carabineros debió desplegar personal de Control de Orden Público para contener los disturbios, los que se lograron controlar cerca de las 3:00 de la madrugada del viernes.

En medio del operativo, una joven chilena de 18 años fue detenida tras ser sorprendida portando botellas y objetos contundentes, quedando a la espera de su formalización por desórdenes públicos.

El balance final dejó daños menores en la fachada de la comisaría y un carro policial con múltiples destrozos.

