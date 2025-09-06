 Funcionario de la PDI mata a balazos a asaltante en medio de encerrona en Conchalí - Chilevisión
06/09/2025 08:59

Funcionario de la PDI mata a balazos a asaltante en medio de encerrona en Conchalí

Dos delincuentes intentaron robar el vehículo de la víctima y uno de ellos mostró un arma de fuego, por lo que el funcionario de la PDI hizo uso de su arma de servicio.

Publicado por CHV Noticias

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue víctima de un intento de encerrona durante la madrugada de este sábado, donde uno de los atacantes murió.

Los hechos ocurrieron en el acceso de la Autopista Los Libertadores, mientras la víctima se encontraba en un vehículo junto a su pareja.

Los antecedentes del hecho

"El funcionario policial se trasladaba por el acceso Los Libertadores cuando, de forma imprevista, se detiene un vehículo delante de él, tal cual. Él se detiene dejando el espacio respectivo y, en eso, se bajan dos individuos a forzar sus puertas para poder quitarle el vehículo", detalló la Policía de Investigaciones.

En esa misma línea, desde la institución explicaron que uno de los asaltantes golpeó la ventana del vehículo de la víctima con un arma de fuego "a lo cual el funcionario repele la acción (...) realizando diversos disparos. En ese momento él hiere a este delincuente, quien fallece en el lugar".

En tanto, el otro atacante se dio a la fuga a pie y se desconoce si presenta lesiones en su cuerpo; sin embargo, los equipos policiales se encuentran trabajando en el sitio del suceso para recabar todos los detalles.

Revisa el video:

