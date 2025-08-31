Víctima frustró encerrona y disparó a delincuente tras forcejeo en Lo Espejo - Chilevisión

Un grupo de seis delincuentes intentó abordar a la víctima y su pareja cuando se produjo el forcejeo. En ese contexto, el afectado quitó el arma al antisocial y disparó.

Durante la madrugada de este domingo un delincuente resultó herido de bala tras intentar hacer una encerrona a una pareja en la comuna de Lo Espejo, quienes frustraron el delito.

Los hechos ocurrieron a eso de las 00:45 horas en el sector de la Avenida Américo Vespucio, cuando un vehículo con seis personas a bordo interceptaron el automóvil de las víctimas, descendieron e intentaron intimidarlos con armas de fuego.

Los antecedentes de la encerrona frustrada

En ese contexto se produjo un forcejeo entre uno de los atacantes y el afectado, cuando el arma de fuego cayó al suelo y este último la tomó, disparando al antisocial.

"La víctima hace tres disparos, logrando que uno de ellos lesionara a uno de los antisociales, quien se da a la fuga junto al resto en dirección desconocida", detalló el Capitán Eduardo Mendoza de Carabineros.

Si bien el resto del grupo huyó tras el disparo, lograron robar pertenencias personales como billeteras y teléfonos celulares.

Del mismo modo, el atacante fue encontrado y trasladado al Hospital Barros Luco donde recibió asistencia médica y está en calidad de detenido, fuera de riesgo vital.

Finalmente, las víctimas resultaron con lesiones leves y llegaron hasta la comisaría más cercana para interponer una denuncia, mientras que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) investiga los hechos.