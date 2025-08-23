 VIDEO | Captan cinematográfica detención tras encerrona cercana a carabineros en Cerrillos - Chilevisión
VIDEO | Captan cinematográfica detención tras encerrona cercana a carabineros en Cerrillos
23/08/2025 11:14

VIDEO | Captan cinematográfica detención tras encerrona cercana a carabineros en Cerrillos

Durante la mañana de este sábado se produjo un procedimiento tras un choque múltiple de 9 vehículos por hielo en la calzada en Avenida Américo Vespucio, camino a Melipilla, lo que terminó por frustrar un intento de encerrona a 100 metros de distancia.
Los hechos ocurrieron Cerrillos, en el límite con la comuna de Maipú, cuando personal de Carabineros es alertado del delito y tuvo que efectuar disparos contras los dos delincuentes que manejaban un vehículo blanco chocado. Al respecto, uno de los dos involucrados intentó escapar por un paso sobre nivel y se lanzó; sin embargo, ambos fueron detenidos por Carabineros.Además portaban armas de fuego.

