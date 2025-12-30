 Ola de calor con peak de 36°: Esta será la temperatura en Santiago para la medianoche de Año Nuevo - Chilevisión
30/12/2025 19:30

Ola de calor con peak de 36°: Esta será la temperatura en Santiago para la medianoche de Año Nuevo

Eduardo Sáez adelantó cómo estará la última jornada del año en medio de las altas temperaturas que se registran en la región y proyectó cuánto marcará el termómetro al inicio del 2026.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La ola de calor presente en la región Metropolitana se extenderá por el resto de la semana, incluyendo un caluroso Año Nuevo.

Eduardo Sáez adelantó que las altas temperaturas seguirán presentes en Santiago y habrá un pequeño descenso recién a partir del viernes 2 de enero

El tiempo en Año Nuevo

El meteorólogo de Chilevisión detalló que el 31 de diciembre se espera una jornada muy calurosa con una mínima de 16° y una máxima que podría alcanzar los 36°C. 

Hay que considerar que las temperaturas permaneceran altas hasta la noche y para cuando sean las 00:00 del próximo año se esperan más de 20°.

Mañana a la medianoche lo más probable es que vamos a estar cerca de los 22°, por lo tanto va a estar agradable y va a ir decreciendo”, aseguró el meteorólogo. 

Alerta roja por ola de calor en la región Metropolitana

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió el domingo una alerta roja por calor extremo para la Región Metropolitana en los próximos días.

En un inicio se proyectó que las altas temperaturas se iban a mantener hasta el miércoles 31 de diciembre. 

Sin embargo, este martes Senapred actualizó la alerta debido a que la ola se extenderá hasta el 1 de enero de 2026. 

Según proyectó el organismo, se esperan altas temperaturas extremas en cordillera de la costa, valle y la precordillera y los termómetro podrían alcanzar los 36°C. 

