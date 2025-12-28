 Año Nuevo en la Torre Entel: Metro extenderá horario en Línea 1 hasta la madrugada - Chilevisión
28/12/2025 16:33

Año Nuevo en la Torre Entel: Metro extenderá horario en Línea 1 hasta la madrugada

Los trenes de la Línea 1 funcionarán hasta la 01:30 horas, con acceso restringido y salidas en estaciones clave del eje Alameda.

Publicado por CHV Noticias

Con el inicio de 2026, Santiago retomará una de sus tradiciones más emblemáticas: el regreso del show de fuegos artificiales en la Torre Entel, evento que no se realizaba desde hace siete años. La celebración tendrá lugar en plena Alameda, lo que implicará extensos cortes de tránsito en el centro de la capital.

Ante este escenario, Metro de Santiago anunció una extensión especial de su servicio en Línea 1, con el objetivo de facilitar el regreso seguro de las personas a sus hogares tras las celebraciones de Año Nuevo. La medida regirá durante la noche del miércoles 31 de diciembre y la madrugada del jueves 1 de enero.

Según informó la empresa, la Línea 1 funcionará de manera excepcional hasta las 01:30 horas. Durante este horario extendido, solo dos estaciones permitirán el ingreso de pasajeros a la red: Los Héroes y Universidad de Chile, ambas ubicadas en las inmediaciones del lugar del evento.

En tanto, las estaciones habilitadas únicamente para salida de pasajeros en Línea 1 serán: San Pablo, Las Rejas, Estación Central, Los Héroes, Baquedano, Tobalaba, Escuela Militar y Los Dominicos, cubriendo así gran parte del eje poniente-oriente de la ciudad.

