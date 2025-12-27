Primera ola de calor del verano llegará a Santiago: cuándo comienza y qué temperaturas se esperan - Chilevisión

Las altas temperaturas seguirán afectando a la zona central del país y de cara al Año Nuevo se esperan días muy colurosos.

Andrés Moncada, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), adelantó a CHV Noticias que las temperaturas más altas se peribirán en los valles y en los sectores precordilleranos.

“Esta tendencia va en aumento hacia la otra semana, así que probablemente tengamos la primera ola de calor de este verano acá en Santiago”, detalló.

¿Cuándo se comienza la ola de calor?

Hay que considerar que para que se cumpla una ola calor deben haber por lo menos tres días consecutivos con temperaturas máximas por sobre los 32,5°.

Eso se proyecta que ocurrirá la próxima semana, ya que según el meteorólogo es “entre los días lunes y miércoles donde se esperan las temperaturas más altas en la región Metropolitana”.

Tiempo en Santiago la próxima semana: