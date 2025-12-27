 Primera ola de calor del verano llegará a Santiago: cuándo comienza y qué temperaturas se esperan - Chilevisión
27/12/2025 11:51

Primera ola de calor del verano llegará a Santiago: cuándo comienza y qué temperaturas se esperan

Las altas temperaturas se mantendrán por la próxima semana con presencia en los valles y en los sectores precordilleranos; mientras que en la región Metropolitana se espera la primera ola de calor del verano.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Las altas temperaturas seguirán afectando a la zona central del país y de cara al Año Nuevo se esperan días muy colurosos.

Andrés Moncada, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), adelantó a CHV Noticias que las temperaturas más altas se peribirán en los valles y en los sectores precordilleranos.

“Esta tendencia va en aumento hacia la otra semana, así que probablemente tengamos la primera ola de calor de este verano acá en Santiago”, detalló. 

¿Cuándo se comienza la ola de calor?

Hay que considerar que para que se cumpla una ola calor deben haber por lo menos tres días consecutivos con temperaturas máximas por sobre los 32,5°.

Eso se proyecta que ocurrirá la próxima semana, ya que según el meteorólogo es “entre los días lunes y miércoles donde se esperan las temperaturas más altas en la región Metropolitana”.

Tiempo en Santiago la próxima semana:

  • Lunes 29: Mínima de 14°/ Máxima de 34°
  • Martes 30: Mínima de 15°/ Máxima de 34°
  • Miércoles 31: Mínima de 15°/ Máxima de 33°
