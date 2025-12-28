Senapred emite ALERTA ROJA en la región Metropolitana por calor extremo - Chilevisión

Según adelantó la Dirección Meteorológica de Chile, se esperan altas temperaturas con máximas de hasta 34° que se podrían mantener por tres días. El presidente Boric hizo un llamado a evitar emergencias y prevenir.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una alerta roja por calor extremo para la Región Metropolitana en los próximos días.

“En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Roja Regional por calor extremo”, detallaron desde el organismo.

La alerta estará vigente desde este domingo 28 de diciembre y permanecerá hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Segun la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para la próxima semana se espera una ola de calor con temperaturas máximas sobre los 33° que se peribirán en los valles y en los sectores precordilleranos.

#SenapredRM Se declara Alerta Roja para la Región Metropolitana por calor extremo.https://t.co/YrS1lpH8R0 pic.twitter.com/ScyMDclYB1 — SENAPRED (@Senapred) December 28, 2025

Presidente Boric llama a prevenir

El presidente Gabriel Boric se sumó a los llamados de alerta a la población para prevenir emergencias ante las altas temperaturas, en especial a evitar incendios.

“Por favor no prendas fuego, realices fogatas ni lances colillas de cigarro en parques ni áreas verdes. Tampoco realices quema de basura ni uses herramientas que generen chispas”, señaló en su cuenta de X.

También reconoció el trabajo de equipos y brigadas de Conaf y Bomberos que han estado combatiendo y controlando incendios forestales que han afectado diversas zonas del país en los últimos días.