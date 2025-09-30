 “Notable el gesto”: Hombre se hizo viral en TikTok con solidario aporte a niños músicos de Iquique - Chilevisión
30/09/2025 14:10

“Notable el gesto”: Hombre se hizo viral en TikTok con solidario aporte a niños músicos de Iquique

El usuario grabó el momento en que vio a la agrupación North Band y decidió detener su vehículo para entregarles una retribución por su trabajo. El gesto fue aplaudido por miles de internautas.

Publicado por CHV Noticias

Un tierno registro se hizo viral esta semana en TikTok, el cual muestra el solidario gesto que tuvo un conductor con una banda de niños que tocaba música en un semáforo.

Se trata de Felipe, un usuario de la plataforma que transitaba en su vehículo por las calles de Iquique cuando se percató de la presencia de la agrupación.

En un intento de apoyar el desarrollo de estos jóvenes artistas, el hombre no dudó dos veces, detuvo el automóvil y bajo para entregarles un aporte de $10 mil.

Esto fue recibido con gran entusiasmo por los intérpretes quienes, a modo de retribución, comenzaron a tocar una de sus canciones con bombos, trompetas y platillos.

El registro acumula 500 mil reproducciones y la misma banda se pronunció en el video. Se hacen llamar North Band y dejaron el siguiente mensaje: "Muchas gracias tío por apoyarnos".

Con 40 mil likes, el video sumó también cientos de mensajes aplaudiendo la acción. "Un orgullo que sigan un buen camino", "cultura iquiqueña y en niños lo más hermoso que hay" y "notable el gesto del señor incentivando a los niños a seguir adelante", fueron algunas de las reacciones.

Mira el video a continuación:

@felippee2323

Apoyando a los muchachitos de la bandita

♬ sonido original - Zapallo2324

