Niño ciego se hizo viral con grave denuncia vial en La Serena: “No lo digo por ser pesado” - Chilevisión

El video publicado por Francisco Araya superó las 1,7 millones de visitas y la propia alcaldesa de la comuna, Daniela Norambuena, reaccionó al enviar equipos municipales a limpiar los letreros.

Una importante denuncia en redes sociales fue que la hizo Francisco Araya, un niño de La Serena que expuso el mal estado en las señaléticas en sistema Braille y que perjudican su desplazamiento en la vía pública.

Así lo mostró en un video que publicó en su cuenta de Instagram, pues se grabó intentando leer sin éxito el nombre de un paradero. ¿El motivo? Los relieves estaban cubiertos por un sticker con las iniciales de un grafitero.

"Estoy en Balmaceda, esquina Las Higueras, y hay un letrero que está en braille que es de un paradero, pero hay gente que pone scotch arriba del braille y eso está mal hecho", expresó.

El niño, quien se presentó como Panchi, aclaró que "no lo digo por ser pesado", para luego llamar a los transeúntes a respetar las herramientas que le permiten guiarse en la calle.

"(Los stickers) no dejan leer el braille", recalcó. "Le pido a la gente que colabore con la discapacidad y respete nuestros derechos", añadió en el post, obteniendo cientos de respuestas con apoyo.

Municipio de La Serena retiró stickers

El video fue publicado hace tres días y al cierre de esta nota supera las 1,7 millones de reproducciones. La repercusión fue tal que la propia alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, reaccionó al llamado y adoptó medidas para responder a su inquietud.

"¡Querido Pancho! Primero cuente conmigo, necesitamos más empatía, segundo ya enviamos a nuestros equipos municipales para su limpieza. Espero que este llamado de Francisco nos llame a la consciencia, ya que este tipo de situaciones provocan daño a las personas", escribió.

Posteriormente, la jefa comunal publicó un video en que se ve a personal municipal retirando los sitckers del letrero. "Limpieza en todo sentido, conciencia y orden para nuestras señaléticas", señaló Norambuena.

En un nuevo video, Panchi volvió este domingo a Instagram para reconocer el apoyo: "Agradezco el apoyo, todos los mensajes los voy revisando (...) estoy muy contento de crear empatía para la discapacidad visual, seguiré haciendo video para ustedes con mucho cariño", manifestó.