 Niño ciego se hizo viral con grave denuncia vial en La Serena: “No lo digo por ser pesado” - Chilevisión
Minuto a minuto
Quién era Christopher Barrientos: El joven TENS que murió por una “bala loca” en La Pintana VIDEO | Sentada y portando un arma: Así fue detención de mujer investigada por parricidio “Como si fuera un tabú”: Pdte. Boric recuerda internación por salud mental al inaugurar nuevo Cosam Comienza desalojo de toma Calicheros en Quilpué: Pobladores se resisten a abandonar el lugar El caso de Bernarda Vera: Las dos versiones sobre la mujer a la que se le perdió el rastro en 1973
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/09/2025 12:54

Niño ciego se hizo viral con grave denuncia vial en La Serena: “No lo digo por ser pesado”

El video publicado por Francisco Araya superó las 1,7 millones de visitas y la propia alcaldesa de la comuna, Daniela Norambuena, reaccionó al enviar equipos municipales a limpiar los letreros.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Una importante denuncia en redes sociales fue que la hizo Francisco Araya, un niño de La Serena que expuso el mal estado en las señaléticas en sistema Braille y que perjudican su desplazamiento en la vía pública.

Así lo mostró en un video que publicó en su cuenta de Instagram, pues se grabó intentando leer sin éxito el nombre de un paradero. ¿El motivo? Los relieves estaban cubiertos por un sticker con las iniciales de un grafitero.

"Estoy en Balmaceda, esquina Las Higueras, y hay un letrero que está en braille que es de un paradero, pero hay gente que pone scotch arriba del braille y eso está mal hecho", expresó.

El niño, quien se presentó como Panchi, aclaró que "no lo digo por ser pesado", para luego llamar a los transeúntes a respetar las herramientas que le permiten guiarse en la calle.

"(Los stickers) no dejan leer el braille", recalcó. "Le pido a la gente que colabore con la discapacidad y respete nuestros derechos", añadió en el post, obteniendo cientos de respuestas con apoyo.

Municipio de La Serena retiró stickers

El video fue publicado hace tres días y al cierre de esta nota supera las 1,7 millones de reproducciones. La repercusión fue tal que la propia alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, reaccionó al llamado y adoptó medidas para responder a su inquietud.

"¡Querido Pancho! Primero cuente conmigo, necesitamos más empatía, segundo ya enviamos a nuestros equipos municipales para su limpieza. Espero que este llamado de Francisco nos llame a la consciencia, ya que este tipo de situaciones provocan daño a las personas", escribió.

Posteriormente, la jefa comunal publicó un video en que se ve a personal municipal retirando los sitckers del letrero. "Limpieza en todo sentido, conciencia y orden para nuestras señaléticas", señaló Norambuena.

En un nuevo video, Panchi volvió este domingo a Instagram para reconocer el apoyo: "Agradezco el apoyo, todos los mensajes los voy revisando (...) estoy muy contento de crear empatía para la discapacidad visual, seguiré haciendo video para ustedes con mucho cariño", manifestó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Lo último

Lo más visto

El caso de Bernarda Vera: ¿Desaparecida en dictadura o sobreviviente?

Según el informe Rettig, Bernarda fue detenida y desaparecida, pero nuevos antecedentes revelarían que podría ser una sobreviviente.

28/09/2025

Sismo despierta a la región de Atacama: Esta fue la magnitud

Un temblor sacudió a la región de Atacama durante la mañana de este lunes.

29/09/2025

¿Cada vez más oficial? Disley Ramos sorprendió con romántica foto con Luis Jiménez en medio de críticas

La pareja, que había mantenido su relación alejada de las redes sociales, compartió una tierna postal tras una semana de críticas en redes y especulaciones.

29/09/2025

Confirman muerte de hombre presuntamente baleado por su madre en Chiguayante

El hombre de 33 años se encontraba en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción, en medio de la investigación por presunto parricidio.

28/09/2025