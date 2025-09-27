Episodio de VIF terminó con el agresor muerto en Iquique: Sobrino de la víctima intervino - Chilevisión

Un episodio de violencia intrafamiliar (VIF) terminó con el agresor muerto en Iquique. Los hechos ocurrieron en el sector de Genaro Gallo con Libertad a eso de las 07:00 horas, donde se produjo un llamado a Carabineros: "Se mantenía una persona femenina y un joven de 17 años, donde señalan que la mujer habría estado compartiendo durante la noche con un grupo de personas y su pareja la había comenzado a agredir", señaló el coronel Cristián Candia. En ese contexto, el sobrino de la mujer sale en su defensa, se produce un forcejeo y el agresor muere. Según las primeras diligencias no habría ningún tipo de arma en el lugar y el deceso se habría provocado por el forcejeo. Además, existían denuncias previas por VIF.