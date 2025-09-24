Tenían un hijo y la atacó: Lo que se sabe del femicidio que impacta en Santiago - Chilevisión

Tras dar muerte a la víctima, el sujeto falleció en el mismo edificio, luego de caer desde un piso 11.

Una fuerte discusión terminó en el femicidio de una mujer de 21 años la madrugada de este miércoles en un edificio ubicado en calle Portugal, en el centro de Santiago, y el único sospechoso es su pareja de 23 años.

Según información de Carabineros, el hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el hombre atacó con un arma cortopunzante a la mujer y, tras darle muerte, cayó desde el piso 11 del edificio. Tras la caída, el sujeto falleció en el lugar.

De manera preliminar trascendió que, antes de su muerte, habría intentado huir y atacó a otras dos personas: El padre de la víctima y un vecino del mismo edificio.

Agresor tenía orden de alejamiento

Según se conoce, la pareja tenía antecedentes de violencia al interior del departamento e, incluso, el agresor tenía una orden de alejamiento de la víctima.

Al interior del domicilio se encontraba el hijo de ambos, de 1 año de edad.

Tras atacar a la madre, el sujeto habría intentado huir por los balcones, sin embargo, Carabineros logró poner a salvo a la menor.

Finalmente, el hombre falleció de forma instantánea tras caer del piso 11 del edificio durante su huida. Si bien las circunstancias están en investigación, se apunta a que se trataría de un suicidio, lo que no ha sido confirmado.