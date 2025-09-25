“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio - Chilevisión

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

Nuevos antecedentes han salido a la luz del femicidio de Antonia Carrasco, joven de 21 años que falleció en manos de su pareja y padre de su hijo la madrugada del miércoles en Santiago.

El agresor, identificado como Pablo Zúñiga (23) falleció tras caer del piso 11 del edificio en el que ocurrió el crimen y mantenía una orden de alejamiento de la víctima al momento del ataque.

En esa misma línea, Radio BíoBío reveló el historial de tres denuncias que había sido presentadas por la víctima meses antes de su muerte, declaraciones en las que expresó su deseo de que el agresor fuera detenido por carabineros.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Testimonios de violencia

Según detalló el mismo medio, uno de los episodios de violencia intrafamiliar ocurrió el pasado 6 de febrero. En esa fecha, Antonia llegó ensangrentada y con su hijo en brazos a una comisaría de Peñalolén.

De acuerdo a la víctima en ese entonces, su pareja le había revisado el celular y luego la golpeó, la arrastró por el suelo y la ahorcó.

En esa misma ocasión, rellenó un formulario en el que confirmó que había sido golpeada anteriormente y que la frecuencia de las agresiones había aumentado en los últimos meses.

También respondió que “sí”, cuando le preguntaron si su pareja la había amenazado de muerte.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Al ser consultada sobre qué esperaba que pase con la denuncia, la joven respondió “que se vaya detenido”, sin embargo, la única medida fue resguardo de carabineros en su domicilio por 30 días.

Cuando realizó la denuncia, la pauta de riesgo de Violencia Intrafamiliar arrojó un puntaje de 3.378, es decir, en la categoría de “Riesgo/Vital”.