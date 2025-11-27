 Ibai Llanos relató su bochornosa emergencia en hotel de Santiago: “Me siento muy avergonzado” - Chilevisión
27/11/2025 12:34

Ibai Llanos relató su bochornosa emergencia en hotel de Santiago: “Me siento muy avergonzado”

En su fugaz paso por la capital de Chile, el famoso streamer español degustó completos de una forma desmedida, lo que trajo una incómoda consecuencia al llegar al hotel.

Publicado por CHV Noticias

El famoso influencer y streamer Ibai Llanos vivió una bochornosa experiencia en su fugaz visita a Santiago de Chile, donde visitó distintos lugares para degustar comidas típicas del país.

Durante su paso, el español probó de forma "desmedida" unos completos callejeros, lo que trajo una desagradable consecuencia al llegar al hotel.

“No estoy muy seguro de hacer este vídeo, la verdad. De hecho, si sois escrupulosos y os dan asco ciertas cosas, os recomiendo que deslicéis. Pero si no, quedaros porque así también lo utilizo para pedir disculpas y también cuento algo que para mí ha sido totalmente histórico y quiero que se quede en el recuerdo”, relató en un registro.

El impasse de Ibai Llanos en su paso por Chile

Llanos reconoció que "por lo general, me cuido mucho. El tema es que estoy en Latinoamérica y he decidido comer lo que me apetece".

"Como sabéis, a mí hacer vídeos de comida me encanta y entonces en Chile decidí probar la comida callejera chilena, principalmente completos, que los chilenos sabréis lo que es. Yo empecé a comer completos de muchos tipos, uno detrás de otro”, agregó.

Según contó, siguió con su día "con tranquilidad", incluso se hizo el tiempo para ejercicios y salir a correr. Pero todo cambió al llegar al hotel en que se alojaba.

"Tenía ganas de c... Bueno, resulta que me siento en el baño y lo que hice fue una auténtica atrocidad. La mayor ca... de toda mi vida, con mucha diferencia, pero con mucha diferencia”, detalló.

Yo he llegado a pesar 170 kilos. He comido mucho, cosas que ni esperaríais. Pero hice en Chile la mayor ca... de toda mi vida“, confesó después.

La situación fue de tal magnitud que atascó el baño. "Le voy a dar al botón para que la mier... se vaya (...) No se iba. En Latinoamérica, al parecer, en Sudamérica, no hay escobilla. No sé por qué. A todos los hoteles que he ido, no hay escobilla”, explicó.

Ante esto, debió pedir ayuda al personal de aseo del edificio para solucionar este problema. 

"Me siento muy mal y muy avergonzado. Estuve sin limpiarme el culo durante 15 o 20 minutos, porque antes de llamarle intenté pensar de todo (...) La mayor cagada de toda mi vida, con mucha diferencia, la he hecho en Chile y en Santiago de Chile, que ese dato quede para los chilenos y para los completos y las marraquetas“, cerró.

Revisa el video acá:

