“No entendí ni pu..”: Ibai sorprendió al enfrentarse a los modismos chilenos y su reacción sacó risas - Chilevisión

25/11/2025 10:26

“No entendí ni pu..”: Ibai sorprendió al enfrentarse a los modismos chilenos y su reacción sacó risas

Ibai Llanos, uno de los streamers más famosos del mundo con más de 15 millones de seguidores en internet, se encuentra de paso en nuestro país en medio de una prometida gira por Latinoamérica.

Publicado por CHV Noticias

Ibai Llanos, popular creador de contenidos español, concretó su esperada llegada a Chile y sorprendió a su comunidad de fans tras subir el primer video en territorio nacional. 

A través de su cuenta de Instagram, el streamer compartió un sketch humorístico en el que bromea respecto a la forma de hablar de los chilenos. 

Bajo el título "A los chilenos no se les entiende al hablar", Ibai sacó carcajadas a los miles de seguidores que esperaban su visita a nuestro país y que no dudaron en hacerse presentes en los comentarios. 

Ibai Llanos sorprende en redes y bromea con la forma de hablar de los chilenos 

En el registro que acumula cerca de 380 mil likes, Ibai comienza señalando que una de las principales cosas que le advirtieron de Chile es que a sus habitantes no se les entiende lo que hablan: "Eso es lo que dice mucha gente". 

Detallando que lo que se dice de los chilenos en el extranjero es que "hablan demasiado rápido, utilizan palabras extrañas, vocalizan poco y hablan a su manera".

"Si hasta Luisito Comunica les dedicó un video", agregó en relación al youtuber mexicano que también visitó nuestro país. 

Finalmente, para corroborar los rumores, el comunicador protagonizó una conversación con un chileno y, como era de esperarse, este le respondió con una serie de modismos, garabatos y algunas palabras que fueron imposibles de descifrar para el español. 

"No entendí ni pu.. mier..", cerró Ibai. 

Chilenos y autoridades reaccionan a primer video de Ibai 

El primer video de Ibai en Chile ocasionó una serie de reacciones por parte de sus seguidores que llevaban años esperando que el creador de La Velada del Año visitara Sudamérica.

Incluso las cuentas oficiales de Colo Colo, Parque Metropolitano, Metro de Santiago y hasta la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, le extendieron una invitación a sus instalaciones en los comentarios. 

"En pocos segundos le armó el panorama", "Yo te enseño el garabato más largo de chile" e "Ibai cuidao con sacar el celu" son solo algunos de los más de 7 mil comentarios. 

