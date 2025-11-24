“¡Oye, Ibai... ¿nos vemos?”: Streamer sorprende con inesperada visita a Chile - Chilevisión

Su visita incluso motivó a la Municipalidad de Santiago a sugerirle nuevos lugares para visitar.

¡Sorpresa total! El reconocido streamer español Ibai Llanos se encuentra de visita en Chile.

Aunque no ha compartido nada en sus redes sociales, el creador de contenido fue visto en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Posteriormente, el streamer fue divisado Plaza de Armas, donde varios transeúntes confirmaron su presencia.

Ibai aterrizó esta misma jornada en el país como parte de un recorrido por distintos lugares de Latinoamérica.

Incluso, la Municipalidad de Santiago publicó un mensaje en redes sociales preguntando qué otros puntos de la comuna debería conocer durante su estadía.