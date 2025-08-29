Chilenos destrozan a Ibai por su insólita versión de desayuno nacional: “Bocadillo de aguacate” - Chilevisión

Al streamer español le llovieron las críticas por el aspecto y forma en que presentó un pan con palta en el "Mundial de Desayunos", una dinámica de redes sociales.

Una ola de críticas recibió el streamer español Ibai Llanos por el aspecto de un pan con palta, al que llamó "bocadillo de aguacate", que eligió como representante de Chile en un torneo en redes sociales.

En una de sus recientes dinámicas, el creador de contenido armó un certamen virtual llamado "Mundial de Desayunos". ¿La idea? Coronar a la mejor preparación del mundo entre varias opciones.

Entre los participantes están España, Japón y, por supuesto, Chile. Sin embargo, el plato escogido por el hispano para representar a nuestro país —una marraqueta con palta— fue objeto de burlas y críticas por nuestros propios compatriotas.

No es una marraqueta: La lluvia de críticas a Ibai por elección de "bocadillo de aguacate"

Antes, el youtuber introdujo el clásico de todos los días como "bocadillo de aguacate" y habló de su flexibilidad: "Creo que puede llevar también huevo, tomate, jamón. Hay diferentes maneras".

Pero fue la elección del pan la que gatilló las críticas. No solo porque evidentemente no era una marraqueta, sino porque su aspecto simplemente no encantó a sus seguidores chilenos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ibai (@ibaillanos)

"Al chileno que le dijo a Ibai que eso era una marraqueta, quítenle la nacionalidad", "oye, Ibai, no es ni marraquera ni baguette, debe ser pan batido" y "y esa marraqueta que tú dices, ¿está aquí entre nosotros?", fueron algunos de los comentarios que le llegaron al creador de La Velada del Año.

De todas formas, el platillo nacional derrotó a su rival de Japón y consiguió avanzar a los cuartos de final. En esa instancia, el streamer español reconoció su error y cambió el pan por una verdadera marraqueta.

"Repetimos con la marraqueta. He leído todo vuestro feedback y hemos hecho el pan, hemos intentado hacer lo más tradicional chileno. Con palta, huevo y jamón. Creo que está bastante mejorada", confirmó.

El campeonato se decidirá por votaciones en Instagram y TikTok. En carrera, siguen países como Perú, Colombia o Argentina.