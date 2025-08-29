 Chilenos destrozan a Ibai por su insólita versión de desayuno nacional: “Bocadillo de aguacate” - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla “Sandra varias veces me contó que...”: Los testimonios que cambiaron el rumbo del caso de femicidio Corte de Apelaciones ordena a Natalia Valdebenito abstenerse de hacer rutinas sobre tragedia en mina El Teniente Una patente adulterada: Así cayó el último detenido por secuestro de empresario en Quilicura Ejército desvincula a los tres cabos que fueron sorprendidos con más de 11 kilos de marihuana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/08/2025 12:03

Chilenos destrozan a Ibai por su insólita versión de desayuno nacional: “Bocadillo de aguacate”

Al streamer español le llovieron las críticas por el aspecto y forma en que presentó un pan con palta en el "Mundial de Desayunos", una dinámica de redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Una ola de críticas recibió el streamer español Ibai Llanos por el aspecto de un pan con palta, al que llamó "bocadillo de aguacate", que eligió como representante de Chile en un torneo en redes sociales.

En una de sus recientes dinámicas, el creador de contenido armó un certamen virtual llamado "Mundial de Desayunos". ¿La idea? Coronar a la mejor preparación del mundo entre varias opciones.

Entre los participantes están España, Japón y, por supuesto, Chile. Sin embargo, el plato escogido por el hispano para representar a nuestro país —una marraqueta con palta— fue objeto de burlas y críticas por nuestros propios compatriotas.

No es una marraqueta: La lluvia de críticas a Ibai por elección de "bocadillo de aguacate"

Antes, el youtuber introdujo el clásico de todos los días como "bocadillo de aguacate" y habló de su flexibilidad: "Creo que puede llevar también huevo, tomate, jamón. Hay diferentes maneras".

Pero fue la elección del pan la que gatilló las críticas. No solo porque evidentemente no era una marraqueta, sino porque su aspecto simplemente no encantó a sus seguidores chilenos. 

"Al chileno que le dijo a Ibai que eso era una marraqueta, quítenle la nacionalidad", "oye, Ibai, no es ni marraquera ni baguette, debe ser pan batido" y "y esa marraqueta que tú dices, ¿está aquí entre nosotros?", fueron algunos de los comentarios que le llegaron al creador de La Velada del Año.

De todas formas, el platillo nacional derrotó a su rival de Japón y consiguió avanzar a los cuartos de final. En esa instancia, el streamer español reconoció su error y cambió el pan por una verdadera marraqueta.

"Repetimos con la marraqueta. He leído todo vuestro feedback y hemos hecho el pan, hemos intentado hacer lo más tradicional chileno. Con palta, huevo y jamón. Creo que está bastante mejorada", confirmó.

El campeonato se decidirá por votaciones en Instagram y TikTok. En carrera, siguen países como Perú, Colombia o Argentina. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo Fiestas Patrias: Revisa acá si puedes obtener $88.667

Lo último

Lo más visto

Cristián Campos llamó a Natalia Valdebenito a hacerse “friegas con azufre”

El actor se fue en contra de la comediante, luego de que esta hiciera una crítica en contra de su esposa, en medio del proceso judicial que enfrentó por abuso sexual en contra de su exhijastra.

29/08/2025

VIDEO | Cinematográficas imágenes: Carabineros irrumpió en búnker narco en Melipilla

Los uniformados ingresaron por el tercer piso del domicilio y utilizaron por primera vez en este tipo de procedimientos un carro especial de origen francés que está completamente blindado.

29/08/2025

“Sandra varias veces me contó que...”: Los testimonios que cambiaron el rumbo del caso de femicidio

Cristofer Pino fue condenado tras cometer un femicidio motivado por la expresión de género y la orientación sexual contra Sandra Almeida, quien era su vecina.

29/08/2025

PDI ofrece trabajos para civiles con sueldos de hasta $2 millones: Revisa cómo postular

Estas oportunidades laborales están pensadas para profesionales y técnicos que no pertenecen a la planta policial, pero que pueden aportar con sus conocimientos en otras áreas de la institución.

29/08/2025