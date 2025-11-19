¿Cómo se hace el hielo en Italia? Influencer causó revuelo tras mostrar potente choque cultural con Chile - Chilevisión

Un video de la influencer Andrea Pascale también conocida como "Lapsychicgringa", causó revuelo en Instagram por mostrar el impactante choque cultural que existe entre Chile e Italia sobre la venta y producción del hielo.

Los internautas generaron un extenso debate, tras asegurar que en el mercado no pueden encontrar bolsas de hielo para la venta, lo que dificulta hacer de anfitrión con amigos o intentar hacer cócteles dentro de sus casas.

¿Cómo se hace hielo en Italia?

"He estado viviendo en Italia durante seis años y nunca hemos podido encontrar un lugar que venda hielo (...) Oye, así es como los italianos tienen que hacer hielo en casa cuando son anfitriones", señaló Andrea.

Ella y su pareja, Jaime, mostraron que para hacer hielo venden cajas que en su interior contienen bolsas de plástico con forma de esfera. Estas se llenan de agua y se congelan. Luego el plástico se rompe y los hielos se utilizan.

"Vamos a definir 'primer mundo'. Significa tener ACCESO y estoy aquí para señalar que los chilenos tienen la suerte de tener fácil acceso dónde el resto del mundo no puede compararse", escribió la influencer.

En esa misma línea, su pareja expresó: "Estoy desesperada por ir a Cotsco y pagar 3 dólares para conseguir 20 libras de hielo", mientras que la influencer, que ha viajado a Chile en múltiples ocasiones, lamentó no poder hacer piscolas con facilidad.

"Una cosa que necesitas en la vida son los cubitos de hielo para hacer tu piscola, pero en Italia a veces es difícil encontrar incluso lo básico", sentenció Andrea.

Finalmente, en los comentarios muchos internautas se preguntaron si en Italia no venden cubetas para hielo; sin embargo, una de ellas respondió que los refrigeradores en dicho país son muy pequeños, por lo que guardar estas bolsas ocupa mucho menos espacio.