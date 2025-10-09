 Madres pueden recibir hasta cuatro bonos en octubre: Revisa requisitos, montos y fechas - Chilevisión
09/10/2025 19:30

Madres pueden recibir hasta cuatro bonos en octubre: Revisa requisitos, montos y fechas

Son varios los aportes del Estado a mujeres madres, trabajadoras y embarazadas. Revisa acá cuáles son, cómo acceder, montos y fechas de pago.

Publicado por CHV Noticias

Como cada mes, en octubre el Estado de Chile hará entrega de diferentes bonos y beneficios destinados a mujeres, madres y trabajadoras.

Estas ayudas, son en su mayoría aportes económicos directos al bolsillo de las beneficiarias, pero varían en montos, requisitos para acceder o fechas de pago.

A continuación te contamos cómo puedes acceder al Bono al Trabajo de la Mujer, Bono por Hijo, Bono de Protección y la Asignación Maternal. 

Estos son los cuatro beneficios a los que puedes acceder por ser madre en octubre 2025

  • Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer es una ayuda económica que puede ser pagada de manera anual o mensual a mujeres que trabajen de forma dependiente o independiente.

Entre los requisitos esenciales están tener entre 25 y 59 años —con 11 meses—, pertenecer a los tramos más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con los criterios de renta.

Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.

  • Bono de Protección

El Bono de Protección, conocido como Bono Dueña de Casa, es otro importante beneficio dirigido a mujeres que cumplan una serie de requisitos.

A diferencia del resto de alternativas, este se paga por 24 meses y, según pasan, los montos varían. A continuación, puedes revisar cuánto es el pago por tramo:

  • Los primeros 6 meses, el bono asciende a $23.694.
  • Desde el mes 7 al mes 12: $18.033.
  • Desde el mes 13 al mes 18: $12.398.

  • Desde el mes 19 al 24: $21.243.

Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.

  • Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que entrega el Estado a mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos vivos —y adoptados—, pensado para aportar directamente a sus pensiones.

El pago se lleva a cabo de manera mensual y dependerá de cuántos hijos tenga la beneficiaria, así como de la fecha de nacimiento de la carga por la que se entrega. Acá la explicación:

  • Si tu hijo/a nació antes del 1 de julio de 2009, recibirás el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165 mil pesos por c/u.
  • En cambio, si tu hijo/a nació después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales. 

Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.

  • Asignación Maternal

El cuarto y último beneficio es la Asignación Maternal, que permite que trabajadoras embarazadas accedan a un aporte económico todo el año.

En simple, está destinado a todas las trabajadoras dependientes e independientes afiliadas a un régimen de previsión y en goce de subsidio de cualquier naturaleza.

Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.

