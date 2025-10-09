Madres pueden recibir hasta cuatro bonos en octubre: Revisa requisitos, montos y fechas - Chilevisión

Son varios los aportes del Estado a mujeres madres, trabajadoras y embarazadas. Revisa acá cuáles son, cómo acceder, montos y fechas de pago.

Como cada mes, en octubre el Estado de Chile hará entrega de diferentes bonos y beneficios destinados a mujeres, madres y trabajadoras.

Estas ayudas, son en su mayoría aportes económicos directos al bolsillo de las beneficiarias, pero varían en montos, requisitos para acceder o fechas de pago.

A continuación te contamos cómo puedes acceder al Bono al Trabajo de la Mujer, Bono por Hijo, Bono de Protección y la Asignación Maternal.

Estos son los cuatro beneficios a los que puedes acceder por ser madre en octubre 2025

Bono al Trabajo de la Mujer

El Bono al Trabajo de la Mujer es una ayuda económica que puede ser pagada de manera anual o mensual a mujeres que trabajen de forma dependiente o independiente.

Entre los requisitos esenciales están tener entre 25 y 59 años —con 11 meses—, pertenecer a los tramos más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con los criterios de renta.

Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.

Bono de Protección

El Bono de Protección, conocido como Bono Dueña de Casa, es otro importante beneficio dirigido a mujeres que cumplan una serie de requisitos.

A diferencia del resto de alternativas, este se paga por 24 meses y, según pasan, los montos varían. A continuación, puedes revisar cuánto es el pago por tramo:

Los primeros 6 meses, el bono asciende a $23.694.

$23.694. Desde el mes 7 al mes 12: $18.033.

$18.033. Desde el mes 13 al mes 18: $12.398.

$12.398. Desde el mes 19 al 24: $21.243.

Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que entrega el Estado a mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos vivos —y adoptados—, pensado para aportar directamente a sus pensiones.

El pago se lleva a cabo de manera mensual y dependerá de cuántos hijos tenga la beneficiaria, así como de la fecha de nacimiento de la carga por la que se entrega. Acá la explicación:

Si tu hijo/a nació antes del 1 de julio de 2009, recibirás el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165 mil pesos por c/u.

En cambio, si tu hijo/a nació después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales.

Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.

Asignación Maternal

El cuarto y último beneficio es la Asignación Maternal, que permite que trabajadoras embarazadas accedan a un aporte económico todo el año.

En simple, está destinado a todas las trabajadoras dependientes e independientes afiliadas a un régimen de previsión y en goce de subsidio de cualquier naturaleza.

Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.