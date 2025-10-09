Madres pueden recibir hasta cuatro bonos en octubre: Revisa requisitos, montos y fechas - Chilevisión

Son varios los aportes del Estado a mujeres madres, trabajadoras y embarazadas. Revisa acá cuáles son, cómo acceder, montos y fechas de pago.
Como cada mes, en octubre el Estado de Chile hará entrega de diferentes bonos y beneficios destinados a mujeres, madres y trabajadoras.
Estas ayudas, son en su mayoría aportes económicos directos al bolsillo de las beneficiarias, pero varían en montos, requisitos para acceder o fechas de pago.
A continuación te contamos cómo puedes acceder al Bono al Trabajo de la Mujer, Bono por Hijo, Bono de Protección y la Asignación Maternal.
El Bono al Trabajo de la Mujer es una ayuda económica que puede ser pagada de manera anual o mensual a mujeres que trabajen de forma dependiente o independiente.
Entre los requisitos esenciales están tener entre 25 y 59 años —con 11 meses—, pertenecer a los tramos más vulnerables del Registro Social de Hogares (RSH) y cumplir con los criterios de renta.
Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.
El Bono de Protección, conocido como Bono Dueña de Casa, es otro importante beneficio dirigido a mujeres que cumplan una serie de requisitos.
A diferencia del resto de alternativas, este se paga por 24 meses y, según pasan, los montos varían. A continuación, puedes revisar cuánto es el pago por tramo:
Desde el mes 19 al 24: $21.243.
Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.
El Bono por Hijo es un beneficio estatal que entrega el Estado a mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos vivos —y adoptados—, pensado para aportar directamente a sus pensiones.
El pago se lleva a cabo de manera mensual y dependerá de cuántos hijos tenga la beneficiaria, así como de la fecha de nacimiento de la carga por la que se entrega. Acá la explicación:
Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.
El cuarto y último beneficio es la Asignación Maternal, que permite que trabajadoras embarazadas accedan a un aporte económico todo el año.
En simple, está destinado a todas las trabajadoras dependientes e independientes afiliadas a un régimen de previsión y en goce de subsidio de cualquier naturaleza.
Si te interesa, puedes consultar más detalles acá.