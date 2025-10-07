 Subsidio de Arriendo 2025: Estas son las 5 regiones donde recibes más dinero - Chilevisión
07/10/2025 12:34

Subsidio de Arriendo 2025: Estas son las 5 regiones donde recibes más dinero

Además, cada proceso de selección se realiza evaluando distintos factores, lo que lleva a una priorización, es decir, las personas seleccionadas son las que tienen mayor puntaje en dicho proceso.

Publicado por CHV Noticias

El Ministerio de Vivienda inició este martes el proceso de postulación para el Subsidio de Arriendo, un aporte económico que entrega el Estado a las personas o familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

"Gracias a la convocatoria de este año, esperamos beneficiar a cerca de 5.800 familias y recordamos que este subsidio tiene algunas flexibilidades muy importantes, como permitir su aplicación en viviendas de cualquier comuna y región del país", dijo el ministro Carlos Montes.

Valores del Subsidio de Arriendo por región

El dinero del Subsidio de Arriendo es diferenciado según la región.

Para el caso de Arica y Parinacota, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, los montos son los siguientes:

        • Monto máximo del subsidio mensual es de 4,9 UF ($193.000 aproximadamente)
        • Valor del arriendo de la vivienda no puede superar las 13 UF ($513.000 aproximadamente)

Para las regiones de Atacama, Coquimbo, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, los montos son los siguientes:

        • Monto máximo del subsidio mensual es 4,2 UF ($166.000 aproximadamente)
        • Valor del arriendo de la vivienda no puede superar las 11 UF ($434.000 aproximadamente)

Valparaíso y Tarapacá no figuran en el proceso actual

También hay que mencionar que este llamado no considera las regiones de Valparaíso y Tarapacá. La primera, porque en marzo se abrió un llamado especial para las familias de esta región, con foco en las afectadas por el mega incendio de 2024.

La segunda región, en tanto, debido a que se proyecta un llamado especial de arriendo con foco en las familias afectadas por los socavones que ocurrieron en diversas localidades.

