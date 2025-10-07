Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo POSTULAR y REQUISITOS para recibir hasta $6 millones - Chilevisión

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio plazo hasta el próximo martes 14 de octubre para postular al Subsidio de Arriendo, Revisa aquí cómo postular y cuáles son los requisitos.

Este martes 7 de octubre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió las postulaciones para el Subsidio de Arriendo (DS.52), un aporte temporal que el Estado otorga a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

la ayuda permite que las familias paguen una parte del valor del arriendo de la vivienda, porque la otra es pagada con el subsidio.

Este aporte permite el cambio de vivienda a cualquier región del país y postular, en un futuro, a un subsidio para comprar una vivienda.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

Quienes cumplan con los requisitos del Subsidio de Arriendo deben ingresar al sitio arriendoenlinea.minvu.cl, donde se pedirá acceso con su RUT y Clave Única. Una vez dentro, hay que seguir los siguientes pasos para postular:

Completar el formulario adjunto. Adjuntar las cotizaciones previsionales Adjuntar la certificación de ahorro.



Hasta cuándo postular y monto del beneficio

Las familias beneficiadas del DS. 52 accederán a un subsidio total de 170 UF (6.600.000 millones de pesos aproximadamente), el cual se entrega mensualmente con un máximo de 4,2 UF (casi $154 mil) por mes. Este apoyo puede utilizarse de forma continua o dividida, dentro de un periodo máximo de 8 años. Por otra parte, el proceso de postulación estará abierto hasta el martes 14 de noviembre. Es importante mencionar que el valor máximo del arriendo permitido es de 11 UF ($430 mil). No obstante, tanto este monto como el subsidio mensual entregado por el Estado pueden variar dependiendo de la comuna y su ubicación geográfica.

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo

Todos quienes quieran acceder al subsidio tienen que cumplir con una serie de requisitos. Estos son: