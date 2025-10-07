 Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo POSTULAR y REQUISITOS para recibir hasta $6 millones - Chilevisión
07/10/2025 10:07

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio plazo hasta el próximo martes 14 de octubre para postular al Subsidio de Arriendo, Revisa aquí cómo postular y cuáles son los requisitos.

Publicado por CHV Noticias

Este martes 7 de octubre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió las postulaciones para el Subsidio de Arriendo (DS.52), un aporte temporal que el Estado otorga a familias que pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda.

la ayuda permite que las familias paguen una parte del valor del arriendo de la vivienda, porque la otra es pagada con el subsidio.

Este aporte permite el cambio de vivienda a cualquier región del país y postular, en un futuro, a un subsidio para comprar una vivienda.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

Quienes cumplan con los requisitos del Subsidio de Arriendo deben ingresar al sitio arriendoenlinea.minvu.cl, donde se pedirá acceso con su RUT y Clave Única. Una vez dentro, hay que seguir los siguientes pasos para postular:

      • Completar el formulario adjunto.
      • Adjuntar las cotizaciones previsionales
      • Adjuntar la certificación de ahorro.

Hasta cuándo postular y monto del beneficio

Las familias beneficiadas del DS. 52 accederán a un subsidio total de 170 UF (6.600.000 millones de pesos aproximadamente), el cual se entrega mensualmente con un máximo de 4,2 UF (casi $154 mil) por mes.

Este apoyo puede utilizarse de forma continua o dividida, dentro de un periodo máximo de 8 años. Por otra parte, el proceso de postulación estará abierto hasta el martes 14 de noviembre.

Es importante mencionar que el valor máximo del arriendo permitido es de 11 UF ($430 mil). No obstante, tanto este monto como el subsidio mensual entregado por el Estado pueden variar dependiendo de la comuna y su ubicación geográfica.

Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo

Todos quienes quieran acceder al subsidio tienen que cumplir con una serie de requisitos. Estos son:

      • Tener 18 años cumplidos.
      • Tener cédula de identidad vigente. Si el postulante es extranjero, debe presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.
      • Postular con núcleo familiar, es decir, con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Si las personas tiene 60 años o más al momento de postular pueden omitir esto.
      • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%.
      • Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (poco más de $142 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe tener un mínimo de un mes de antigüedad al momento de postular. Este ahorro tiene que estar depositado como fecha tope el mes anterior a la postulación.
      • Contar con un ingreso familiar entre 7 UF (casi $250 mil) y 25 UF (casi $890 mil). Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($284 mil).
