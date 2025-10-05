Postulaciones al Subsidio de Arriendo inician este martes: Revisa los requisitos - Chilevisión

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció las fechas de postulación para el Subsidio de Arriendo, Revisa aquí cómo postular.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrirá las postulaciones para obtener el beneficio entre el martes 7 de octubre y el viernes 14 de noviembre.
Por lo que los interesados podrán postular de forma online o presencial, dependiendo de su situación personal.
Requisitos para postular al Subsidio de Arriendo
Todos quienes quieran acceder al subsidio tienen que cumplir con una serie de requisitos. Estos son:
- Tener 18 años cumplidos.
- Tener cédula de identidad vigente. Si el postulante es extranjero, debe presentar cédula de identidad para extranjeros vigente.
- Postular con núcleo familiar, es decir, con cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo. Si las personas tiene 60 años o más al momento de postular pueden omitir esto.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%.
- Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (poco más de $142 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, la que debe tener un mínimo de un mes de antigüedad al momento de postular. Este ahorro tiene que estar depositado como fecha tope el mes anterior a la postulación.
- Contar con un ingreso familiar entre 7 UF (casi $250 mil) y 25 UF (casi $890 mil). Por cada integrante familiar que excede de tres, el ingreso máximo mensual familiar aumentará en 8 UF ($284 mil).
¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?
Quienes cumplan con los requisitos deben ingresar al sitio arriendoenlinea.minvu.cl, donde se pedirá acceso con su RUT y Clave Única. Una vez dentro, hay que seguir los siguientes pasos para postular:
- Completar el formulario adjunto.
- Adjuntar las cotizaciones previsionales
- Adjuntar la certificación de ahorro.
Una vez completado, habrás hecho tu postulación al Subsidio de Arriendo 2025.