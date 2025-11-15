 ¿Lejos de tu local de votación? Esto debes hacer en Comisaría Virtual para excusarte en las Elecciones 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Este mensaje de Ricardo Montaner no es para los chilenos que votan este domingo Elecciones 2025: ¿Cuál es la multa por no votar este domingo? AHORA | Grave accidente deja al menos un muerto y tres lesionados en Lagunillas “La recuperación...”: Tomás Vodanovic actualiza estado de salud tras complejo diagnóstico médico Falsa prima de Jeannette Jara se disculpa tras anuncio de querella: “Era hacer humor”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/11/2025 10:03

¿Lejos de tu local de votación? Esto debes hacer en Comisaría Virtual para excusarte en las Elecciones 2025

En estas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 revisa cómo es el paso previo que debes hacer en la Comisaría Virtual para excusarte de votar.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 y son muchos los ciudadanos que, por diversas razones, no podrán acudir a sufragar. 

Uno de los argumentos válidos para excusarse de cumplir con el voto obligatorio es encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del respectivo local de votación. 

A continuación, te contamos cómo realizar el trámite si te encuentras lejos de tu centro electoral.

Cómo solicitar la constancia si estás a más de 200 km del local de votación

De acuerdo a información oficial de Carabineros, para obtener la constancia de excusamiento en estas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, deberás realizar los siguientes pasos: 

  • Ingresar a www.comisariavirtual.cl.
  • Una vez dentro de la plataforma, deberás seleccionar el área de las “Constancias”, y escoger la opción “Constancias Votación”.
  •  Luego la plataforma solicitará la ClaveÚnica para acceder a iniciar el trámite. 
  • Completar los datos solicitados. 

Una vez realizado el formulario, la página mostrará un mensaje de “Solicitud Pendiente” junto a código alfanumérico único asociado al trámite (por ejemplo: WNDT7C4Z3T).

Deberás asistir presencialmente a una comisaría

Este código es personal e intransferible y debe ser presentado en la Unidad Territorial de Carabineros más cercana.

En la misma línea, Carabineros señaló que el ciudadano deberá acudir durante la misma jornada electoral a una comisaría, agregando que "la validación legal de la constancia se completa únicamente al acudir a la comisaría". 

Es importante detallar que este proceso permite gestionar la constancia digital solo para quienes se encuentren en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.

Las excusas por enfermedad, ausencia del país, discapacidad o impedimento grave deben ser presentadas de forma directa ante el Juzgado de Policía Local de la comuna correspondiente.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Revisaste si eres vocal de mesa? Multa por no presentarse puede superar los $500 mil

Lo último

Lo más visto

Elecciones 2025: Lo que NO debes hacer al sufragar si no quieres ser detenido

Este domingo millones de ciudadanos deberán acudir obligatoriamente a las urnas. A continuación te detallamos lo que no debes hacer al ir a votar en estas Elecciones 2025.

15/11/2025

¿Revisaste si eres vocal de mesa? Multa por no presentarse puede superar los $500 mil

Este domingo 16 de noviembre se desarrollarán las Elecciones 2025 y quienes hayan sido seleccionados como vocales de mesa en la nómina final deberán cumplir obligatoriamente. A continuación te detallamos qué ocurre en caso de no asistir.

15/11/2025

La insultó y descalificó: Paty Maldonado ataca a Inna Moll y exige su renuncia de Miss Universo

La panelista se mostró indignada con la actual Miss Chile luego de que se viralizara un polémico video de TikTok en el que simulaba consumir drogas.

15/11/2025

“Me obsesiono”: Nano Calderón reveló cómo compró su millonaria casa estando en quiebra

El influencer detalló en sus historias de Instagram cómo fue el proceso para adquirir la vivienda, cuyo valor supera con creces el millón de dólares.

15/11/2025