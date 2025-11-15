¿Lejos de tu local de votación? Esto debes hacer en Comisaría Virtual para excusarte en las Elecciones 2025 - Chilevisión

En estas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 revisa cómo es el paso previo que debes hacer en la Comisaría Virtual para excusarte de votar.

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 y son muchos los ciudadanos que, por diversas razones, no podrán acudir a sufragar.

Uno de los argumentos válidos para excusarse de cumplir con el voto obligatorio es encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del respectivo local de votación.

A continuación, te contamos cómo realizar el trámite si te encuentras lejos de tu centro electoral.

Cómo solicitar la constancia si estás a más de 200 km del local de votación

De acuerdo a información oficial de Carabineros, para obtener la constancia de excusamiento en estas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, deberás realizar los siguientes pasos:

Ingresar a www.comisariavirtual.cl.

Una vez dentro de la plataforma, deberás seleccionar el área de las “ Constancias ”, y escoger la opción “ Constancias Votación ”.

”, y escoger la opción “ ”. Luego la plataforma solicitará la ClaveÚnica para acceder a iniciar el trámite.

Completar los datos solicitados.

Una vez realizado el formulario, la página mostrará un mensaje de “Solicitud Pendiente” junto a código alfanumérico único asociado al trámite (por ejemplo: WNDT7C4Z3T).

Deberás asistir presencialmente a una comisaría

Este código es personal e intransferible y debe ser presentado en la Unidad Territorial de Carabineros más cercana.

En la misma línea, Carabineros señaló que el ciudadano deberá acudir durante la misma jornada electoral a una comisaría, agregando que "la validación legal de la constancia se completa únicamente al acudir a la comisaría".

Es importante detallar que este proceso permite gestionar la constancia digital solo para quienes se encuentren en una localidad ubicada a más de 200 kilómetros del local de votación.

Las excusas por enfermedad, ausencia del país, discapacidad o impedimento grave deben ser presentadas de forma directa ante el Juzgado de Policía Local de la comuna correspondiente.