 Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Autos de alta gama de $90 millones: Los lujos del médico imputado por 16 mil licencias irregulares Cómo seguir en vivo las elecciones 2025 por la App MiCHV Hombre fue a ver show de Edo Caroe y murió atropellado por un camión de valores en Providencia Es falso que Servel no entregue copias de las actas de escrutinio “Aunque me desaparezcan...”: Cristal Aguilera alzó la voz tras nuevas detenciones en el caso del crimen de Krishna
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
14/11/2025 11:55

Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre

Este domingo se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, y con ello se aplican normas especiales para el funcionamiento del comercio y los derechos laborales.

Publicado por CHV Noticias

El próximo domingo 16 de noviembre se realizarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile, y con ello se aplican normas especiales para el funcionamiento del comercio y los derechos laborales. En esta jornada electoral, el comercio se encuentra sujeto a regulaciones específicas que combinan el estatuto del feriado electoral y la protección del derecho al sufragio

De acuerdo con la Dirección del Trabajo (DT), los centros comerciales, malls y strip centers administrados por una misma persona jurídica deberán permanecer cerrados, mientras que otros locales pueden operar con normalidad, siempre que garanticen los derechos de sus trabajadores.

¿Cómo funcionará el comercio en las elecciones presidenciales?

De acuerdo con la normativa vigente, el día de las elecciones es un feriado legal. Sin embargo, no todos los comercios están obligados a cerrar.

Los comercios que estarán cerrados el 16 de noviembre:

  • Aquellos que se encuentran dentro de un centro o complejo comercial (malls, strip centers) administrados bajo una única razón social o persona jurídica.

Los comercios que funcionarán con normalidad:

  • Supermercados, grandes tiendas o locales independientes que no dependan de un complejo con administración centralizada.

Derechos de los trabajadores y sanciones por incumplimiento

Los comercios o recintos habilitados para abrir el 16 de noviembre, deberán cumplir ciertas obligaciones para que el personal pueda ejercer su derecho al voto.

Para quienes trabajan ese día:

  • Los locales que deben estar cerrados por ley no podrán operar, y sus trabajadores tienen derecho al descanso por feriado legal.

  • Si deben trabajar (por ejemplo, en turnos especializados o en locales que sí están autorizados), los trabajadores tienen derecho a al menos tres horas continuas para acudir a votar, sin descuento ni menoscabo de su salario.

  • Las sanciones por incumplimiento para empleadores pueden ir desde 3 UTM hasta 60 UTM, según el tamaño de la empresa.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Elecciones 2025: Así funcionará el comercio este domingo 16 de noviembre

Lo último

Lo más visto

Autos de alta gama de $90 millones: Los lujos del médico imputado por 16 mil licencias irregulares

El doctor emitió miles de licencias médicas y habría incrementado su patrimonio sumando tres inmuebles y cuatro vehículos de alto valor en el mercado.

14/11/2025

“Es una alerta importante”: Vivi Rodríguez reveló grave accidente que sufrió su hija menor

La bailarina explicó que se trató de una quemadura, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas de precaución a la hora de tomar líquidos calientes.

14/11/2025

“Aunque me desaparezcan...”: Cristal Aguilera alzó la voz tras nuevas detenciones en el caso del crimen de Krishna

Este jueves se detuvo a un hombre de 44 años apodado "El Krosty", mientras que en la mañana de este viernes se entregó voluntariamente Kevin Aillapán, quien vive en la última vivienda que fue allanada.

14/11/2025

Aumenta el monto del Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito y cómo obtenerlo

El próximo mes los pensionados recibirán $29.055, correspondiente al aguinaldo, pero pueden aumentar esa cifra cumpliendo con una condición al 30 de noviembre de 2025.

13/11/2025