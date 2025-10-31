Halloween 2025: Revisa el horario del comercio durante este fin de semana largo - Chilevisión

Este 31 de octubre se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y es un día feriado, por lo que el horario del comercio puede variar, dado que se trata de un fin de semana largo. A continuación te contamos todos los detalles.

Este viernes 31 de octubre es feriado, dado que se conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes y además de ser un fin de semana largo, las personas realizan las celebraciones de Halloween.

Al respecto, este sábado 1 de noviembre también es feriado; sin embargo, ninguna de estas dos fechas son irrenunciables, lo que significa que restaurantes, supermercados, centros comerciales y cines pueden funcionar con normalidad.

¿En qué horarios funcionará el comercio durante este fin de semana largo?

Unimarc, Alvi y Super 10: Abrirá sus puertas a las 09:00 horas y su horario de cierre depende de la sucursal.

Abrirá sus puertas a las 09:00 horas y su horario de cierre depende de la sucursal. Líder, Express de Líder, Super Bodega Acuenta, Central Mayorista y Ekono: Desde las 09:00 horas hasta las 22:00 horas.

Desde las 09:00 horas hasta las 22:00 horas. Jumbo: Desde las 09:00 horas hasta las 21:00 horas.

Desde las 09:00 horas hasta las 21:00 horas. Santa Isabel: Desde las 08:30 horas hasta las 21:00 horas.

Desde las 08:30 horas hasta las 21:00 horas. Tottus: Su horario de cierre es a las 21:30 horas, pero la apertura depende de la sucursal, variando entre las 08:00 y 08:30 horas.

Por su parte, los centros comerciales pertenecientes a Cenco Malls operarán en horario normal desde las 10:00 hasta las 20:30 horas, según informaron en redes sociales.

En esa misma línea, Mall Plaza también confirmó que tendrán horario normal de funcionamiento, pero este varía dependiendo de la sucursal.

Finalmente, es importante recordar que el próximo feriado en territorio nacional que sí es irrenunciable corresponde al 16 de noviembre, dado que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias.