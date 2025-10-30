Estos son los 8 lugares embrujados de Chile que puedes visitar en Halloween - Chilevisión

Susurros, avistamientos de espíritus y otros fenómenos inexplicables son parte de estos ocho destinos infaltables para pasar un susto en Noche de Brujas.

Halloween está cada vez más cerca y con eso la gente comienza a prepararse para celebrar esta festividad, cada vez más popular y con más cosas para hacer.

Con panoramas para todas las edades, como pedir dulces o ir a fiestas, existe uno que sin duda significará pasar un susto: visitar lugares embrujados.

Es por esa razón que Marca Chile armó un listado de ocho atracciones y puntos turísticos en nuestro país conocidos por sus leyendas de fantasmas y seres mitológicos.

Los 8 lugares embrujados de Chile que puedes visitar durante Halloween

Oficinas Salitreras de Humberstone y Santa Laura

Fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y son un importante punto de turismo en el norte de Chile.

Estas ciudades a pequeña escala fueron abandonadas por sus habitantes y de repente se convirtieron en pueblos fantasma.

Palacio de Piedra Rosa

En Quintero se encuentra la playa Papagayo, un lugar turístico con hermosas vistas al mar, pero que por las noches esconde un portal a una dimensión paralela.

Se trata del Palacio de Piedra Rosa. Los relatos populares hablan de su belleza y que es habitado por personas provenientes del Himalaya.

Palacio Cousiño

Este lugar se encuentra en pleno centro de Santiago y se trata de un verdadero tesoro arquitectónico que data de 1882.

Fue construido por Luis Cousiño e Isidora Goyenechea, pero esta última no pudo verlo completado, pues falleció antes por una enfermedad. Hay quienes dicen que su espíritu deambula por la edificación.

Casona Dubois en Quinta Normal

A comienzos del siglo XX, el ingeniero Andrés Dubois llegó a Santiago para trabajar en la instalación del alumbrado público junto a su esposa e hijas.

Dice la leyenda que, desesperado por tener un hijo varón, Dubois instaló una gárgola de fertilidad a sugerencia de una bruja. Aunque lo tuvo, finalmente su esposa y el niño fallecieron, lo que provocó que Dubois cayera en la locura hasta su propia muerte.

Piedra del Diablo en Machalí

Machalí, cuyo significado es "tierra de brujos" en mapudungun y lleva ese nombre por las machis que se congregaban en las cavernas de Tierras Blancas.

Allí se encuentra además la Piedra del Diablo. Se dice que la criatura desató su ira contra la roca, dejando una marca tallada.

Piedra Bruja en Futrono

Otra famosa piedra se encuentra en la Isla Huapi, en Futrono. La leyenda dice que quien cruce por el túnel tendrá una larga vida, pero quien no lo haga vivirá menos.

La Piedra Bruja fue refugio de los mapuches de la isla durante la conquista española y se dice que los espíritus aún rondan por el sector.

Pisada del Diablo en el Lago Ranco

Cuenta la leyenda que un habitante de Lago Ranco le apostó al diablo que no era capaz de construir un camino de rocas que cruce el lago antes de que cante el gallo al amanecer.

El diablo avanzó rápido, pero como el hombre no estaba dispuesto a perder su alma, lo engañó imitando el canto de un gallo. El diablo respondió lanzando un fuerte pisotón y el camino quedó incompleto.

Isla de los Muertos en Aysén

Uno de los grandes misterios de la Carretera Austral es la Isla de los Muertos, uno de los primeros vestigios de colonización en la región de Aysén.

Allí se ubica un cementerio construido a comienzos del siglo XX, en el que fueron enterrados más de un centenar de trabajadores de la Compañía Explotadora Baker. Un total de 33 cruces de madera hacen a este destino espeluznante.