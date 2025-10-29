Decoraciones de Halloween fáciles y baratas con cosas que tienes en casa - Chilevisión

Calabazas de papel, murciélagos de cartulina y telarañas fáciles para hacer con lana. Mira la galería de CHV Noticias.

Se acerca fin de año y, con ello, el penúltimo y esperado fin de semana largo del 2025: Tanto el viernes 31 de octubre como el 1 de noviembre serán libres para gran parte de los ciudadanos del país.

Con Halloween a la vuelta de la esquina, muchos buscan decoraciones creativas para destacar. Si bien las tiendas ofrecen una amplia variedad, nada se compara con la originalidad de unos adornos caseros.

Por esta razón, en CHV Noticias presentamos una serie de manualidades para hacer en familia con papel, frutas y materiales reciclados: simples, creativas y económicas.

Manualidades simples y creativas para Halloween