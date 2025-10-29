Así funcionará el Peaje a Luca este fin de semana largo: 450 mil vehículos saldrán de la capital - Chilevisión

El ministro de Obras Públicas (s) Danilo Núñez informó que se implementará el “Peaje a Luca”, destinado a vehículos livianos, con el objetivo de descongestionar las principales rutas del país.

El Ministerio de Obras Públicas dio a conocer las medidas de contingencia que se adoptarán con las concesionarias de las autopistas para enfrentar el masivo flujo de vehículos que se espera salgan este fin de semana largo de la capital.

En vista de la conmemoración del Día de las Iglesias Evangélicas y el Día de Todos los Santos, desde la cartera informaron que desde este jueves 30 se espera que un total de 450.390 vehículos salgan de la región Metropolitana.

Así funcionará el Peaje a Luca el 30 y 31 de octubre

Es por esto que se adoptarán medidas de contingencia como la rebaja en el peaje, restricción diurna para el tránsito de camiones por las carreteras e incentivo de un 50% menos en el valor de los pórticos para los vehículos de carga.

Así funcionará el peaje a luca este fin de semana:

Jueves 30, de 07:00 a 13:00 horas: en los peajes de la Ruta 68 en dirección a la costa . Jueves 30, de 07:00 a 13:00 horas: en el peaje de Nueva Angostura en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos. Jueves 30, de 07:00 a 13:00 horas: en el peaje Las Vegas en la Ruta 5 Norte en ambos sentidos. Viernes 31, de 07:00 a 10:00 horas: en los mismos puntos que en la jornada anterior .



🚗 Más de 450 mil vehículos saldrán de la RM este fin de semana largo



Para facilitar el desplazamiento y evitar congestión en las rutas, se implementarán medidas como:



💲Peaje a luca

🚛Restricción de camiones

📉Rebaja de peaje para vehículos de carga

Así funcionará el Peaje a Luca el 2 de noviembre

Desde el ministerio hicieron un llamado a tomar las medidas necesarias para tener un viaje seguro, haciendo hincapié en respetar las velocidades máximas, evitar el uso del celular mientras se conduce, no conducir con alcohol y drogas y usar los sistemas de retención infantil.