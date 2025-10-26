 ¿Presentaste una excusa para no ser vocal? En esta fecha sabrás si fue aceptada - Chilevisión
Minuto a minuto
Alerta por contrabando y venta clandestina de huevos: Advierten riesgos sanitarios Madre de una niña de 4 años: Quién era Krishna Aguilera, la joven víctima de un crimen que conmociona al país Quiénes son los seis detenidos por el crimen de Krishna y por qué no se descartan más arrestos Realizan masiva velatón en memoria de Krishna Aguilera en San Bernardo ¿Presentaste una excusa para no ser vocal? En esta fecha sabrás si fue aceptada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/10/2025 19:41

¿Presentaste una excusa para no ser vocal? En esta fecha sabrás si fue aceptada

En los próximos días el Servel entregará la nómina definitiva de vocales de mesa, con los designados como remplazantes.

Publicado por CHV Noticias

Este sábado 25 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer la primera nómina de vocales de mesa para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

Quienes hayan resultado sorteados y no puedan cumplir su rol de vocal de mesa, contarán con un plazo para excusarse ante la Junta Electoral correspondiente.

Ese plazo iniciará el lunes 27 de octubre y finalizará el 29 de octubre. A continuación, revisa la fecha en que sabrás si fue aceptada tu excusa y la fecha de la publicación de la nómina definitiva.

¿Presentaste una excusa para no ser vocal? En esta fecha sabrás si fue aceptada

Si presentaste una excusa para no ser vocal de mesa en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, sabrás si fue aceptada el sábado 1 de noviembre.

En esa fecha el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa, que incluirá designados como reemplazantes.

¿Aún no te excusas? Estos son las causales

Existen varias causales por las que un vocal de mesa puede excusarse de participar del proceso. A continuación, revisa el listado:

  • Estar ausente del país o a más de 300 kilómetros de distancia.
  • Tener más de 70 años de edad.
  • Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.
  • Ser designado como miembro del colegio escrutador.
  • Estar embarazada.
  • Ser padre o madre de un hijo que es menor de dos años.
  • Cumplir labores en establecimientos hospitalarios el día de la elección.
  • Estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad.

Los vocales de mesa que no se hayan excusado y no asistan a cumplir su deber, arriesgan multas que van desde las 2 a las 8 UTM, es decir, entre $138 mil a $554 mil pesos.

¿Cómo saber si fue designado/a vocal de mesa?

  • Ingresa al sitio web oficial del Servel.
  • Haz clic en "Consulta de Datos Electorales".
  • Ingresa con tu RUT sin puntos, con guion y con dígito verificador.
  • Valida el ReCaptcha.
  • Haz clic en "Consultar".

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

Lo último

Lo más visto

“Ya eres libre”: Hermana de Khrisna comparte registros inéditos tras hallazgo del cuerpo de la joven

Cristal Aguilera utilizó sus redes sociales para dedicarle unas tiernas palabras a su hermana, luego de que su cuerpo fuera encontrado en el sector de Catemito en Calera de Tango tras 22 días de búsqueda.

26/10/2025

"Si me pasa algo...": La advertencia de la hermana de Krishna Aguilera tras hallazgo del cuerpo

Cristal Aguilera aseguró que no ha recibido llamados del Gobierno, pero sí obtuvo ayuda por parte del municipio. Al respecto lanzó una dura advertencia en torno a su seguridad.

26/10/2025

Panadero y sin trabajo: ¿Quién es el sexto detenido por el crimen de Krishna Aguilera?

El hombre de 45 años fue detenido en su domicilio y fue su declaración, sumado a los antecedentes ya recabados por la PDI, los que permitieron identificar el punto exacto donde se encontraba el cuerpo de Krishna Aguilera.

26/10/2025

EXCLUSIVO | Así es el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Krishna Aguilera

El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en un camino interior que conecta la comuna de San Bernardo con Calera de Tango, donde se pudo acceder a través de un sendero que estaba marcado.

26/10/2025