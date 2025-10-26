¿Presentaste una excusa para no ser vocal? En esta fecha sabrás si fue aceptada - Chilevisión

En los próximos días el Servel entregará la nómina definitiva de vocales de mesa, con los designados como remplazantes.

Este sábado 25 de octubre, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer la primera nómina de vocales de mesa para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

Quienes hayan resultado sorteados y no puedan cumplir su rol de vocal de mesa, contarán con un plazo para excusarse ante la Junta Electoral correspondiente.

Ese plazo iniciará el lunes 27 de octubre y finalizará el 29 de octubre. A continuación, revisa la fecha en que sabrás si fue aceptada tu excusa y la fecha de la publicación de la nómina definitiva.

¿Presentaste una excusa para no ser vocal? En esta fecha sabrás si fue aceptada

Si presentaste una excusa para no ser vocal de mesa en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, sabrás si fue aceptada el sábado 1 de noviembre.

En esa fecha el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa, que incluirá designados como reemplazantes.

¿Aún no te excusas? Estos son las causales

Existen varias causales por las que un vocal de mesa puede excusarse de participar del proceso. A continuación, revisa el listado:

Estar ausente del país o a más de 300 kilómetros de distancia.

Tener más de 70 años de edad.

Estar física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.

Ser designado como miembro del colegio escrutador.

Estar embarazada.

Ser padre o madre de un hijo que es menor de dos años.

Cumplir labores en establecimientos hospitalarios el día de la elección.

Estar al cuidado de un adulto mayor en situación de dependencia o de una persona en situación de discapacidad.

Los vocales de mesa que no se hayan excusado y no asistan a cumplir su deber, arriesgan multas que van desde las 2 a las 8 UTM, es decir, entre $138 mil a $554 mil pesos.

¿Cómo saber si fue designado/a vocal de mesa?