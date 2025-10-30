Halloween 2025 en Chile: fiestas, eventos y panoramas para celebrar este fin de semana - Chilevisión

Fiestas, recorridos a casonas y hasta cafeterías ambientadas en Halloween se pueden disfrutar este fin de semana en Santiago.

Ya estamos en los últimos días de octubre, fecha esperada por muchos, sobre todo por las personas que celebran en masa Halloween, evento que cada vez tiene más adeptos en nuestro país.

Aunque los niños son los más emocionados con esta celebración y esperan con ansias el día 31 para lucir sus disfraces y salir a pedir dulces, los adultos también gozan de fiestas y panoramas para sumarse a la festividad.

Fiestas para disfrutar Halloween

Fiesta Kitsch

Este viernes 31 de octubre, desde las 23:00 horas, tendrá lugar en el Club Hípico la Fiesta Kitsch, donde las entradas se pueden comprar en passline.com.

La tradicional fiesta Kitsch, que habitualmente se realizaba en la disco Blondie, ahora se hará en Halloween en el Club Hípico con dos ambientes.

Mega Halloween

Mega Halloween se realizará desde las 22:30 horas este viernes 31 de octubre y donde las entradas se pueden encontrar en puntoticket.com

Esta fiesta se realiza por quinta vez consecutiva en el Teatro Caupolicán y tendrá cuatro ambientes, cada uno con un estilo musical distinto y donde en total habrá 13 DJs.

Recreofest en Recoleta

En la Casona Hilda Parra, ubicada en barrio Bellavista, Recoleta, se realizará Recreofest, donde las entradas se pueden adquirir a través de ticketplus.

Se promete una experiencia única en una noche de música, baile y buena energía.

Halloween XXL Caserío X Hangar Bellavista

Esta fiesta también se realizará en barrio Bellavista, en Hangar, donde se anuncian tres ambientes y una producción XXL para bailar, disfrutar y celebrar hasta el amanecer. Las entradas también se compran por ticketplus.

Halloween en One Metropolitan

En Las Condes se realizará el Halloween One Metropolitan Santiago. "Te esperamos con tu mejor disfraz a vivir una experiencia inolvidable junto a todos los hits de los mejores djs en lo que será el evento del año", indican los organizados. Las entradas las puedes encontrar en ticketmaster. Meliween Se anuncia como "La fiesta de Halloween más grande de Chile" y donde también se podrá disfrutar de los shows musicales de Garras de Amor y Byron Fire. Las entradas se encuentran en Passline.

Panoramas para Halloween

Casona Encantada

Algo más familiar es la Casona Encantada, ubicada en Concha y Toro 39, Santiago, y donde con un aporte voluntario y entre las 16:00 y 23:00 horas del viernes 31, se puede disfrutar de películas de miedo, un taller de máscaras y concurso para los mejores disfraces. También habrá pista de baile.

Frank & Mortis

Esta marca especializada en la decoración para Halloween tiene dos experiencias de casas embrujadas, únicas en el país, las cuales están disponibles desde el 26 de septiembre hasta el 2 de noviembre.

La primera, "La Tragedia de Grim", se ubica en Cenco Florida. Mientras que la segunda, "La Cabaña del Conjuro", se encuentra en el Parque Arauco Oriente (ex Open Kennedy).

Halloween en Hogwarts

Los fanáticos de Harry Potter podrán disfrutar de un evento gratuito en la comuna de San Miguel, que se realizará el 31 de octubre de 12:00 a 20:00 horas en el parque El Llano.

Haunted House

Es el primer café temático de terror en Chile y se ubica en calle Marchant Pereira 433, Providencia, donde aparte del menú se puede disfrutar de una única decoración inspirada en íconos del cine de los 80.

Foto: Súper Fiesta Barcelona