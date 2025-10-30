 Halloween 2025 en Chile: fiestas, eventos y panoramas para celebrar este fin de semana - Chilevisión
Minuto a minuto
EXCLUSIVO | CHV Noticias captó la llegada a Chile de la detenida por el secuestro del exalcalde Montoya Fue a un evento de la barra de la U y no regresó: Buscan a joven de 26 años en La Pintana “La familia uno no la elige”: José Antonio Neme se refiere a la pelea de su padre con Harold Mayne-Nicholls “A mi mamá no la toca nadie”: Harold Mayne-Nicholls revela origen de altercado con Antonio Neme Tuvo su esplendor y ahora está abandonada: Las ruinas que quedan de la fábrica de Aceros Chile
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/10/2025 09:32

Halloween 2025 en Chile: fiestas, eventos y panoramas para celebrar este fin de semana

Fiestas, recorridos a casonas y hasta cafeterías ambientadas en Halloween se pueden disfrutar este fin de semana en Santiago.

Ya estamos en los últimos días de octubre, fecha esperada por muchos, sobre todo por las personas que celebran en masa Halloween, evento que cada vez tiene más adeptos en nuestro país. 

Aunque los niños son los más emocionados con esta celebración y esperan con ansias el día 31 para lucir sus disfraces y salir a pedir dulces, los adultos también gozan de fiestas y panoramas para sumarse a la festividad. 

Fiestas para disfrutar Halloween

  • Fiesta Kitsch 

Este viernes 31 de octubre, desde las 23:00 horas, tendrá lugar en el  Club Hípico la Fiesta Kitsch, donde las entradas se pueden comprar en passline.com.

La tradicional fiesta Kitsch, que habitualmente se realizaba en la disco Blondie, ahora se hará en Halloween en el Club Hípico con dos ambientes.

  • Mega Halloween 

Mega Halloween se realizará desde las 22:30 horas este viernes 31 de octubre y donde las entradas se pueden encontrar en puntoticket.com

Esta fiesta se realiza por quinta vez consecutiva en el Teatro Caupolicán y tendrá cuatro ambientes, cada uno con un estilo musical distinto y donde en total habrá 13 DJs. 

  • Recreofest en Recoleta 

En la Casona Hilda Parra, ubicada en barrio Bellavista, Recoleta, se realizará Recreofest, donde las entradas se pueden adquirir a través de ticketplus.

Se promete una experiencia única en una noche de música, baile y buena energía. 

  • Halloween XXL Caserío X Hangar Bellavista

Esta fiesta también se realizará en barrio Bellavista, en Hangar, donde se anuncian tres ambientes y una producción XXL para bailar, disfrutar y celebrar hasta el amanecer. Las entradas también se compran por ticketplus.

  • Halloween en One Metropolitan 

En Las Condes se realizará el Halloween One Metropolitan Santiago. "Te esperamos con tu mejor disfraz a vivir una experiencia inolvidable junto a todos los hits de los mejores djs en lo que será el evento del año", indican los organizados. Las entradas las puedes encontrar en ticketmaster.

  • Meliween

Se anuncia como "La fiesta de Halloween más grande de Chile" y donde también se podrá disfrutar de los shows musicales de Garras de Amor y Byron Fire. Las entradas se encuentran en Passline. 

Panoramas para Halloween 

  • Casona Encantada

Algo más familiar es la Casona Encantada, ubicada en Concha y Toro 39, Santiago, y donde con un aporte voluntario y entre las 16:00 y 23:00 horas del viernes 31, se puede disfrutar de películas de miedo, un taller de máscaras y concurso para los mejores disfraces. También habrá pista de baile. 

  • Frank & Mortis

Esta marca especializada en la decoración para Halloween tiene dos experiencias de casas embrujadas, únicas en el país, las cuales están disponibles desde el 26 de septiembre hasta el 2 de noviembre.

La primera, "La Tragedia de Grim", se ubica en Cenco Florida. Mientras que la segunda, "La Cabaña del Conjuro", se encuentra en el Parque Arauco Oriente (ex Open Kennedy).

  • Halloween en Hogwarts

Los fanáticos de Harry Potter podrán disfrutar de un evento gratuito en la comuna de San Miguel, que se realizará el 31 de octubre de 12:00 a 20:00 horas en el parque El Llano.

  • Haunted House

Es el primer café temático de terror en Chile y se ubica en calle Marchant Pereira 433, Providencia, donde aparte del menú se puede disfrutar de una única decoración inspirada en íconos del cine de los 80. 

Foto: Súper Fiesta Barcelona

Publicidad

Destacamos

Noticias

Proyecto busca que adultos mayores paguen menos contribuciones: En qué consiste y quiénes lo recibirían

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | La revelación de Cristal, hermana de Krishna Aguilera: “Ella mandó a quitarle droga a Beltrán”

Cristal relató a CHV Noticias situaciones de riesgo a las que estuvo expuesta Krishna Aguilera por el círculo de Juan Beltrán y detalló cuál fue el supuesto origen del conflicto con el ahora detenido.

28/10/2025

Vasco Moulian respondió con ácido “palo” a Jaime Coloma: “Dijo que a Mon Laferte no le iba a ir bien”

En la reciente edición de Fiebre de Baile, el jurado se tomó unos segundos para lanzar una indirecta contra el comunicador, quien había criticado sus evaluaciones en el programa.

29/10/2025

El clan familiar de Héctor Noguera: Quiénes son los hijos y nietos que continúan su legado

El actor tuvo seis hijos, quienes actualmente están ligados al mundo teatral y artístico. Además, tres de sus nietas siguieron sus pasos en la actuación.

28/10/2025

Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera

El caso es investigando como un secuestro con homicidio y Ministerio Público señalan que habría sido planificado. Por el momento hay seis detenidos, incluido Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición de la joven.

28/10/2025