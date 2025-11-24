Estudiantes reciben $73 mil sin postular: Consulta cómo recibir el Bono Enseñanza Media - Chilevisión

Los beneficiarios reciben el monto de forma automática a través de un depósito en la CuentaRUT del Banco Estado si cumplen con tres requisitos.

Los estudiantes que hayan recibido su licencia de enseñanza media pueden obtener un aporte económico a través del Bono de Enseñanza Media, también conocido como Bono Graduación de Cuarto Medio.

Este beneficio no necesita postulación y se entrega de forma automática a través de la Cuenta RUT del integrante beneficiado.

El monto correspondiente al Bono de Enseñanza Media corresponde a $73.048 y se entrega en una sola cuota a partir de diciembre.

¿Quiénes reciben el Bono Graduación de Enseñanza Media?

El Bono Graduación de Enseñanza Media lo pueden recibir quienes cumplan con los estos requisitos:

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el periodo de participación efectiva en los programas Chile Seguridad y Oportunidades.

¿Cómo solicitar el pag del bono?

El Bono Graduación de Enseñanza Media entrega un monto de $73.048 y el pago se realiza a través de la CuentaRUT del BancoEstado.

En caso de que el beneficiario no cuente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia te abrirá una CuentaRUT en BancoEstado sin costo.

Además, el monto se reajsuta de acuerdo el IPC cada febrero.

Para saber si eres beneficiario puede consultar llamando al call center 800 104 777.