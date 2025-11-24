 Estudiantes reciben $73 mil sin postular: Consulta cómo recibir el Bono Enseñanza Media - Chilevisión
Minuto a minuto
Niña de 6 años murió tras ser atropellada por motorista que se dio a la fuga en Quilicura Captan día de furia de médico en Iquique: Chocó a conductor, lo intentó atropellar y lo amenazó con pistola “No gastó $10 millones”: Johannes Kaiser puso en duda financiamiento de campaña de Franco Parisi Nieta de María Ercira reaccionó a teoría del garzón sobre posible abducción extraterrestre de su abuela ¿Cómo pudo escapar por segunda vez reo de Colina II? Revelan importante dato del prófugo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/11/2025 10:07

Estudiantes reciben $73 mil sin postular: Consulta cómo recibir el Bono Enseñanza Media

Los beneficiarios reciben el monto de forma automática a través de un depósito en la CuentaRUT del Banco Estado si cumplen con tres requisitos.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Los estudiantes que hayan recibido su licencia de enseñanza media pueden obtener un aporte económico a través del Bono de Enseñanza Media, también conocido como Bono Graduación de Cuarto Medio.

Este beneficio no necesita postulación y se entrega de forma automática a través de la Cuenta RUT del integrante beneficiado. 

El monto correspondiente al Bono de Enseñanza Media corresponde a $73.048 y se entrega en una sola cuota a partir de diciembre. 

¿Quiénes reciben el Bono Graduación de Enseñanza Media?

El Bono Graduación de Enseñanza Media lo pueden recibir quienes cumplan con los estos requisitos:

  • Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.
  • Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Ministerio de Educación.
  • Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el periodo de participación efectiva en los programas Chile Seguridad y Oportunidades.

¿Cómo solicitar el pag del bono? 

El Bono Graduación de Enseñanza Media entrega un monto de $73.048 y el pago se realiza a través de la CuentaRUT del BancoEstado.

En caso de que el beneficiario no cuente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia te abrirá una CuentaRUT en BancoEstado sin costo. 

Además, el monto se reajsuta de acuerdo el IPC cada febrero.

Para saber si eres beneficiario puede consultar llamando al call center 800 104 777.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

Lo último

Lo más visto

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“No sé cómo vivir sin él”: El desgarrador adiós de pareja de acróbata chileno que murió en Italia

El fatal accidente ocurrió la noche del pasado viernes cuando Christian Quezada, chileno de 26 años, participaba del acto "La esfera de la muerte".

24/11/2025

Expareja de Mane Swett rompió el silencio por batalla legal: “No es lo que hace un buen padre”

John Bowe enfrentó una nueva audiencia con la actriz en la Corte Suprema de New York y entregó detalles exclusivos sobre la custodia de su hijo al equipo de Primer Plano.

24/11/2025