Estado paga $70 mil pesos a graduados de enseñanza media: Revisa como cobrar el monto - Chilevisión

No necesitas completar ningún trámite para acceder a este y se paga directamente en tu CuentaRUT. Revisa acá cómo obtenerlo.

El Bono Graduación de Cuarto Medio es un aporte estatal dirigido a personas de ciertas edades que hayan completado su enseñanza media.

No es necesario postular ni completar ningún trámite para acceder a él, pues se activa automáticamente y se paga directo a la CuentaRUT.

Además, busca mejorar condiciones de empleabilidad y acceso al mundo laboral de sus beneficiarios.

Requisitos para acceder al Bono de Enseñanza Media

El Bono de Graduación de Cuarto Medio no requiere postulación, pues se activa automáticamente de cumplirse todos los requisitos, que son:

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe efectivamente de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser mayor de 24 años de edad a la fecha de haber terminado satisfactoriamente sus estudios de 4.° Medio, que le permiten recibir su Licencia de Educación Media. Estos estudios deben haber sido cursados en una institución reconocida por el Mineduc.

Que la Licencia de Enseñanza Media se haya obtenido durante el periodo de participación efectiva en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

¿Cuál es el monto y cómo cobrarlo?

El Bono de Graduación de Enseñanza Media 2025 entrega un único pago de $73.048 pesos, el cual se reajusta en febrero de cada año.

En lo que respecta a la forma de cobrarlo, debes saber que existe un plazo de 18 meses solo si no tienes CuentaRUT, pues allí es transferido el monto.

Para aquellos que tengan la cuenta bancaria, el plazo no rige, pues el beneficiario/a lo recibirá de forma automática y directa.