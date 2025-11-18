Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia - Chilevisión

Este martes inició el proceso para postular al subsidio dirigido a familias que no son dueñas de una vivienda y que buscan lograr comprar su primer domicilio.
Este martes 18 de noviembre comenzó el proceso de postulación al Subsidio DS1, dirigido a familias que no son dueñas de una vivienda y tienen capacidad de ahorro, permitiéndoles adquirir una casa o departamento.
La propiedad puede ser nueva o usada, con valor máximo de hasta 1.100 Unidades de Fomento ($43.000.000 aproximadamente), y se debe acreditar un ahorro mínimo de 30 (UF).
En el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, y las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, el precio de la vivienda no debe superar las 1.200 UF.
Para acceder al Subsidio DS1 es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
Además, la familia del postulante debe cumplir con lo siguiente:
Quienes postularon en el primer llamado del 2025 y no fueron seleccionados, acceden de forma automática a esta instancia.
Postula de manera online ingresando con tu ClaveÚnica a www.minvu.cl.
Habilitada solo para quienes no hayan podido postular de forma automática o en línea.