Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia - Chilevisión

18/11/2025 11:27

Comenzó la postulación al Subsidio DS1: Revisa requisitos y plazos para acceder a la casa propia

Este martes inició el proceso para postular al subsidio dirigido a familias que no son dueñas de una vivienda y que buscan lograr comprar su primer domicilio.

Publicado por CHV Noticias

Este martes 18 de noviembre comenzó el proceso de postulación al Subsidio DS1, dirigido a familias que no son dueñas de una vivienda y tienen capacidad de ahorro, permitiéndoles adquirir una casa o departamento.

La propiedad puede ser nueva o usada, con valor máximo de hasta 1.100 Unidades de Fomento ($43.000.000 aproximadamente), y se debe acreditar un ahorro mínimo de 30 (UF).

En el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes, y las provincias de Chiloé y Palena y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández, el precio de la vivienda no debe superar las 1.200 UF.

Cómo postular al Subsidio DS1

Para acceder al Subsidio DS1 es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Tener mínimo 18 años de edad.
  • Tener cédula de identidad vigente. Si eres extranjero, debes presentar tu cédula de identidad para extranjeros con residencia definitiva.
  • Acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses.
  • Acreditar un ahorro mínimo de 30 (UF), el que debía estar depositado y reflejado como saldo disponible en tu cuenta de ahorro para la vivienda a más tardar el 30 de abril de 2025. A partir de esa fecha no puedes efectuar giros en la cuenta.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 60%. Los adultos mayores podrán pertenecer hasta el tramo del 90%.

Además, la familia del postulante debe cumplir con lo siguiente:

  • No tener una vivienda o un sitio con destino habitacional.

Plazos y fechas clave del Subsidio DS1

  • Postulación automática: desde el 18 al 28 de noviembre de 2025.

Quienes postularon en el primer llamado del 2025 y no fueron seleccionados, acceden de forma automática a esta instancia.

  • Postulación en línea: del 19 al 28 de noviembre de 2025.

Postula de manera online ingresando con tu ClaveÚnica a www.minvu.cl.

  • Postulación vía formulario de atención ciudadana: entre el 21 y el 28 de noviembre de 2025.

Habilitada solo para quienes no hayan podido postular de forma automática o en línea. 

